شكرا لقرائتكم خبر عن غلق مدرستي أحفاد السيدة المتوفية في بلقاس بسبب كورونا.. ماذا حدث؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، الأحد، أن مدرستي مركز بلقاس اللتين صدر قرار بغلقهما بعد وفاة أول حالة مصرية بفيروس كورونا جاء لوجود حفيدين للحالة بالمدرستين.

وأضاف المصدر، لــ«المصري اليوم»، أن قرار غلق المدرستين جاء احترازيًا لعزل الطلاب والعاملين، وتم اتخاذه قبل قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعليق الدراسة أسبوعين.

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وأكد المصدر أن جميع مدارس الجمهورية ستخضع للتعقيم والتطهير من قبل الطب الوقائي.

كانت وزارة التربية والتعليم أصدرت قرارًا بغلق مدرستي بلقاس الإعدادية، ومدرسة السماحة الابتدائية والإعدادية بقرية السماحة التابعة لمركز أجا، في محافظة الدقهلية.

وتضمن القرار عزل جميع طلاب المدرستين والمعلمين والإدارة المدرسية بهما 14 يوما كإجراء احترازي.

يذكر أن الحالة المصرية الوحيدة المتوفية بفيروس كورونا كانت لسيدة تبلغ من العمر 60 عامًا من محافظة الدقهلية، حيث استقبلتها مستشفى صدر المنصورة وهى تعاني من التهاب رئوي حاد صباح الأربعاء، وعلى الفور تم سحب عينة لها وجاءت النتيجة إيجابية لفيروس كورونا المستجد، وتم نقلها إلى مستشفى العزل، لكنها توفيت الخميس.