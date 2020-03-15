شكرا لقرائتكم خبر عن بدء عملية فرز الأصوات في انتخابات «المحامين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أغلقت لجان التصويت في انتخابات النقابة العامة للمحامين أبوابها، في الخامسة عصر الأحد، وسمحت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات للمتواجدين بمقر الاقتراع بالإدلاء بأصواتهم، ثم بدأت عملية الفرز.

وقال المستشار أحمد أبودقة، رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابة، إن مستشار كل لجنة يسمح لمن هم داخل اللجان بالإدلاء بأصواتهم أيا كان عددهم.

وأضاف، في تصريحات صحفية، أنه يتم السماح لكل مرشح بالمرور على اللجان وترك مندوبين لهم بشرط ألا يزيد عددهم على 4 مندوبين في كل لجنة وتسجل أسماؤهم بأسبقية الحضور.