شكرا لقرائتكم خبر عن «الحكومة تفرض حظر التجول بدءًا من الثلاثاء».. ما الحقيقة؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نفى مجلس الوزراء، الأحد، علاقته بتسجيل صوتي انتشر على صفحات التواصل الاجتماعي يدعو المواطنين إلى سرعة شراء مستلزماتهم واحتياجاتهم، بسبب حظر تجوال ستفرضه الحكومة ليل الثلاثاء المقبل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «الحكومة تفرض حظر التجول بدءًا من الثلاثاء».. ما الحقيقة؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.