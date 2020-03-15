شكرا لقرائتكم خبر عن «الحاضنات للأطفال فقط».. جامعة القاهرة تمنح الموظفات والأكاديميات إجازة إسبوعين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، الأحد، تعليماته بمنح الموظفات والأكاديميات الحاضنات لأطفال صغار في الحضانة أو مرحلة التعليم الابتدائي إجازة خلال فترة تعليق الدراسة، حفاظًا على سلامة الأطفال ووقايتهم من احتمالية العدوى عند الاختلاط الخارجي، بعد قرار رئيس الجمهورية، بتعليق الدراسة لمدة أسبوعين، في إطار إجراءات الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وكان الدكتور محمد الخشت، قرر، السبت، العمل بنصف القوة بين موظفي الجامعة بالتناوب، خلال فترة الأسبوعين المعلقة فيهم الدراسة، مشيرًا إلى أن الهدف هو تخفيف أعداد المتواجدين بالجامعة وتقليل مخاطر العدوى بالفيروس.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة أنه «يستثنى من قرار العمل بنصف القوة بين موظفي الجامعة بالتناوب، الموظفين بإدارات الخدمات الإلكترونية، والشؤون الهندسية، والمالية والاستحقاقات، والأمن الإداري والحماية المدنية، وكل من يلزم لاستمرار الدراسة الإلكترونية، والمستشفيات تعمل بكامل طاقتها مع إعلان حالة الطوارئ بها، حيث يجب الحضور كاملًا لهذه الإدارات عدا الحاضنات للأطفال».