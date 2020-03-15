شكرا لقرائتكم خبر عن «رددت أخبار كاذبة عن كورونا».. «الأعلى للإعلام» يحجب موقعين إخباريين 6 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، حجب موقعين إخباريين 6 أشهر، لنقلهما «أخباراً كاذبة حول فيروس كورونا المستجد في مصر»، وتوجيه إنذار بإغلاق 6 صفحات شخصية على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» و«تويتر» لترديدها «أخبارا كاذبة حول الفيروس».

وقرر المجلس، في اجتماعه، ظهر الأحد، اتخاذ الإجراءات القانونية بإحالة أصحاب عدد من الصفحات الشخصية التي دأبت على نقل وترويج الشائعات إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

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ويهيب المجلس بمستخدمي صفحات التواصل الاجتماعي «عدم ترويج الأخبار الكاذبة التي تبثها صفحات مشبوهة وتثير القلق لدى الرأي العام باستخدام معلومات كاذبة لا أساس لها من الصحة».

وأشاد المجلس بالدور الذي تقوم به وسائل الإعلام المختلفة في عرض خطورة الفيروس ووسائل الوقاية منه ونشر كل ما يتعلق بالشأن المصري دون تهويل أو تهوين وبشكل احترافي يقدم المعلومات الصحيحة التي يحتاجها المجتمع عن طريق الاستعانة بالشخصيات المؤهلة.

وحث المجلس وسائل الإعلام على التوسع في بث عناوين الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الجهات الحكومية المختلفة، ومنها المرور والسجل المدني وهيئة الاستثمار وغيرها؛ للتسهيل على المواطنين في الحصول على الخدمات اللازمة لهم من المنازل.

ويعلن المجلس عن تلقيه شكاوى المواطنين من أي مواقع إعلامية أو صفحات شخصية على مواقـــع التواصـل الاجتماعى بنشر أخبار كاذبة، وذلك على رقــم واتـس اب 01090004169.