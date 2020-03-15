شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب «كورونا».. إخلاء المدن الجامعية في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، البدء في تنفيذ خطة لإخلاء المدن الجامعية من الطلاب منذ صباح الأحد، للاستعداد لعملية تطهير وقائي لجميع الغرف والمطاعم والملاعب والحمامات كإجراء احترازي ضد انتشار فيرس كورونا المستجد.

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وأكد الدكتور هشام جابر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن هذا الإجراء يأتي في إطار متزامن ومكمل لقرار الدولة بتعليق الدراسة لمدة أسبوعين بداية من الأحد، وحرصًا من الجامعة على تحقيق هدف القرار من منع أي تجمعات كبيرة لطلاب الجامعة.

وأشار إلى إخلاء نحو 5 آلاف طالب وطالبة اليوم، معلنآ استغلال فترة تعليق الدراسة في تعقيم وتطهير جميع مباني ومنشآت الجامعة وفي مقدمتهم المدن الجامعية.

يذكر أن جامعة الإسكندرية تضم 5 مدن جامعية وهي: «الشاطبي طالبات، وسموحة طالبات، ومرغم طلبة، وسابا باشا طلبة، وسموحة طلبة».