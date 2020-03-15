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شكرا لقرائتكم خبر عن الدقهلية تغلق 4 «سناتر» و32 مقهى و7 «بلاى استيشن» لمنع انتشار «كورونا» (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شنت شرطة المرافق بالدقهلية، بقيادة العميد وائل الشربيني، حملة مكبرة على مدينة المنصورة لإغلاق المقاهي و«سناتر» الدروس الخصوصية، ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث قامت الحملة بمصادرة معدات المقاهي، كما داهمت عدد من «سناتر» الدروس الخصوصية و«البلاى ستيشن» وإغلاقها، تنفيذا لتعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية.
وتكمنت الحملة من إغلاق 4 «سناتر» و32 مقهى و7 «بلاى استيشن»، ومصادرة 9752 مضبوطات، وتحرير 249 محضرا.
شارك في الحملة الرائد فاروق حماد، والرائد محمود يعقوب، والنقيب أبوالمعاطي غنام، من إدارة شرطة المرافق، والدكتور مصطفى عنان، نائب رئيس حي غرب وإدارة الإشغالات والمرافق بالحي.
وعلى الصعيد نفسه، قاد الدكتور عمرو عبدالعاطي، رئيس مركز ومدينة بلقاس، بمحافظة الدقهلية، حملة لإغلاق جميع «سناتر» الدروس الخصوصية داخل مدينة بلقاس،
شارك في الحملة غادة الحمادي، نائب رئيس مركز ومدينة بلقاس، وأعضاء لجنة غلق السناتر المشكلة من رئيس المركز.
وأكد «عبدالعاطي»، في بيان صحفي، على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع تفشي فيروس كورونا، مناشدا المواطنين بعدم التواجد بالأماكن المزدحمة والتجمعات العامة كإجراء احترازي لمجابهة انتشار الفيروس.
كان الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أعلن في بيان صحفى، بدء تنفيذ حملات للتأكد من تعليق كافة أماكن الأنشطة التعليمية، التي تشمل «سناتر» الدروس الخصوصية بكافة مراحل التعليم بنطاق المحافظة، وذلك خلال فترة إغلاق المدارس والجامعات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الفورية تجاه المخالفين، في إطار التعاون والتنسيق القائم مع اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية.
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