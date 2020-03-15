شكرا لقرائتكم خبر عن التربيع الأخير يزين سماء مصر والوطن العربى الليلة ويشاهد بالعين المجردة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشرق قمر مرحلة التربيع الأخير لشهر رجب 1441 بعد منتصف الليل ويرصد عاليا فى قبة السماء مائلا نحو الأفق الجنوبى بالتزامن مع بداية شروق شمس الاثنين مع خلفية السماء الزرقاء، وسيبقى مشاهدا إلى يغرب عند الظهر حسب التوقيت المحلى.

يتبع ذلك وصول القمر لحظة التربيع الأخير عند ظهر الإثنين (09:34 ظهرا بتوقيت غرينتش) ويكون بذلك قطع ثلاثة أرباع مداره حول الأرض خلال الشهر.

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من المعروف أن القمر يدور حول الأرض مرة كل أربعة أسابيع وتكون النتيجة دورة أطواره من الاقتران وهلال بداية الشهر والتربيع الأول مرورا بالأحدب المتزايد ثم البدر المكتمل وبعد ذلك الأحدب المتناقص ثم التربيع الأخير وهلال نهاية الشهر ويعود إلى الاقتران من جديد مرة كل 29.5 يوم، وهذه الحركة تعنى ايضا بأن القمر يتحرك سريعا عبر السماء، فمن ليلة إلى الليلة التالية يقطع القمر 13 درجة فى قبة السماء، وهذا يجعل القمر يشرق ويغرب متأخرا بحوالى الساعة كل يوم.

وتعتبر فترة التربيع الأخير حيث يظهر نصف القمر ونصفه الأخر مظلم الوقت المثالى لرصد تضاريس سطح القمر بواسطة المنظار الثنائى العينية أو تلسكوب صغير وذلك لأن الجبال والفوهات وغيرها تكون واضحة جدا خاصة على طول الخط الذى يفصل بين الجانب المضيء والجانب المظلم نظرا لتداخل الضوء والظلال ما يعطى منظرا ثلاثى الأبعاد وهى فرصة مثالية للرصد والتصوير الفوتواغرافى.

وخلال بضعة أيام مقبلة سوف تتقلص المسافة بين القمر والشمس فى قبة السماء إلى أن يصبح القمر فى مرحلة هلال نهاية الشهر ويرصد قبل فترة وجيزة من شروق الشمس استعدادا لوقوعه فى الاقتران لشهر شعبان.