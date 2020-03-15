شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا ما بين التهوين والتهويل .. شوف هلع الفيروس عمل إيه في الموظفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا شك أن مصطلح "كورونا "الآن أصبح كابوسا في العالم كله وليس دولة معينة مثلما ارتبط بداية ظهوره في مدينة ووهان الصينية ،بعدما أعلنت الصين عن ظهور هذا الفيرس، والذي قتل أكثر من 350 شخص صيني في بداية ظهوره.

وحتي هذه اللحظة لم يكتشف أى مصل أو علاج رسمي لهذا الفيروس، حيث أعلنت منظمة الصحة العالمية أن كورونا يصيب الأشخاص ذو المناعة الضعيفة وخاصة كبار السن.

واختلفت الأقاويل والأبحاث على ظهور هذا الفيروس، البعض قال إن الكورونا انتقلت من الحيوانات خاصة الخفافيش.

وفي حلقة جديدة من برنامج الحلزومة جسد حازم عبد الصمد مقدم البرنامج بالاشتراك مع محمد فهيم وهاني محمد مدير التيك توك في الشرق الأوسط ثلاث شخصية مختلفه .

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حيث ظهر حازم بالشخص الذي يظهر عليه الا مبالاة وعايش بالبركة فيتصرف بكل تلقائيه حتي يصطدم ب فهيم الإنسان الذي اصابه الهلع والرعب والوساس بأنه سيموت لا مفر من الكورونا وتخصص في نشر الاشاعات حتي نقل العدوة لزمايله.

ليظهر في النهاية هاني الشخص المثقف العائد من الصيد والذي اعطي النصائح من ارتداء الكمامات وغسل اليدين بطريقة صحيحة.

واختتم مقدم الحلزومة بتقديم النصائح ايضا مثلا المحافظة علي النظافة الشخصيه وتجنب العطس باليد وارتداء الكمامات في المناطق المزدحمة.