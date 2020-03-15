شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: فض أكبر معسكر للحجر الصحى بحقول خالدة للبترول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصادر بوزارة الصحة عن انتهاء الحجر الصحي الذى فرضته الوزارة على العاملين بحقول خالدة للبترول، والتي تبعد نحو 600 كم عن القاهرة. Advertisements

وقالت المصادر لليوم السابع إنه جرى فض الحجر الصحى فى تمام الساعة السادسة اليوم الأحد، موضحة أن جميع العاملين في الحقول بخير وبصحة جيدة، ولم تظهر أي حالات اشتباه في إصابة بفيروس كورونا.

ولفت المصادر إلى أنه من المقرر نزول العاملين إلى إجازاتهم وفقا لمجموعات بتوقيتات زمنية، بداية من غد الاثنين. مشيرة إلى استقرار الحالة الصحية الخبير الكندى الذى أصيب بفيروس كورونا المستجد مطلع الشهر الحالى.