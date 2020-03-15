شكرا لقرائتكم خبر عن غلق 27 مركزا للدروس الخصوصية شرق القاهرة لمواجهة كورونا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قاد المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، حملات غلق المراكز التعليمية، وذلك فى إطار السياسة العامة التى تنتهجها الدولة لمنع أى تجمعات وتنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء بمنع التجمعات الكبيرة للوقاية من فيروس كورونا وبالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم والجهات الأمنية بغلق كافة المراكز التعليمية.

وأسفرت الحملات بالمنطقة الشرقية اليوم عن 27 سنتر بنطاق أحياء مصر الجديدة والنزهة وعين شمس والسلام ثان، حيث ذكر نائب محافظ القاهرة أن هذه السناتر تدار بدون ترخيص بالإضافة إلى مخالفة قرار رئيس الوزراء.

ورافق نائب محافظ القاهرة خلال الحملات اللواء خالد عقل رئيس حى النزهة، والمهندس حسن صفوت رئيس حى مصر الجديدة، ورؤساء الأحياء كل فى نطاقه.

وتمكنت المحافظة من غلق 350 مركز تعليمى ( سنتر ) بالعاصمة، حيث أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن أجهزة الدولة لن تتوانى فى اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا مشيرًا إلى أنه يتم اتخاذ كل هذه التدابير الاحترازية حفاظًا على أبنائنا من العدوى.

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وأشار المحافظ إلى أنه يتابع على مدار الساعة الاجراءات التى تتخذها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لغلق جميع المراكز التعليمية والرياضية.

وكان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة وجه نوابه ورؤساء الأحياء بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالقاهرة والجهات الأمنية لغلق كافة المراكز التعليمية (السناتر) خلال فترة تعليق الدراسة حرصًا على الصحة العامة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجه بتعليق الدراسة فى الجامعات والمدارس لمدة اسبوعين اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق 15 مارس 2020 وذلك فى إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أى تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

وكان المهندس مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أكد أنه طالب وزارة الداخلية، بمتابعة غلق كافة المراكز التعليمية خارج الدراسة، وذلك بعد قرار رئيس الجمهورية، بتعليق الدراسة فى الجامعات والمنازل لمدة أسبوعين تبدأ من غدا الأحد.

وأضاف مدبولى، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء أن خطة الدولة لمواجهة كورونا تشمل 3 إجراءات، ومنها مرحلة تفشى للوباء.