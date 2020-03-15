وزيرا الرى والهجرة يبحثان مشاركة المصريين بالخارج نقل تكنولوجيا مشروعات المياه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل اليوم الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والرى كلا من السفيرة نبيلة مكرم زيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج وكريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان. Advertisements استعرض عبد العاطى خطة الدولة لترشيد الاستخدامات المائية وخطة التوعية بقضايا المياه على الصعيدين المحلى والدولى، وتم بحث آليات مشاركة المصريين بالخارج فى نقل التكنولوجيات والتقنيات الحديثة المتعلقة بالمشروعات المائية. وأشارت السفيرة نبيلة مكرم إلى مجهودات الجاليات المصرية فى زيادة الوعى العام بالخارج بالتحديات المائية المصرية وتوضيح الموقف المصرى بملف سد النهضة، حيث من المزمع أن تنظم الجالية المصرية بالولايات المتحدة وقفة أمام البيت الأبيض والبنك الدولى اليوم، دعما لمصر فى مفوضات سد النهضة وقد ثمّن الجميع موقف المصريين بالخارج حيث يكشف ذلك عن المعدن المصرى الأصيل وارتباطه الوثيق بأرض الوطن.

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