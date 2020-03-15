شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: يوجه بإصلاح تلفيات الطقس بالمدارس خلال فترة تعليق الدراسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الأحد، هيئة الأبنية التعليمية ومديري المديريات التعليمية بالمحافظات المختلفة، بإصلاح التلفيات التى وقعت فى المنشآت التعليمية بسبب الطقس السيئ الذى ضرب البلاد خلال الأيام الماضية.

وطالب الوزير بإعداد تقرير بالتلفيات والعمل على علاجها وإصلاحها بشكل عاجل، خلال فترة تعليق الدراسة.

وكانت مصادر مسئولة، بوزارة التربية والتعليم والعليم الفنى، أكدت أنه سيتم تفعيل الضبطية القضائية لإغلاق مراكز الدروس الخصوصية بعد توجيهات رئيس الوزراء بإغلاق كافة المراكز التعليمية.

وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة، أن أعضاء الشئون القانوينة فى الوزارة لديهم صلاحيات بإغلاق مراكز الدروس بعد الحصول موافقة السلطة المختصة وهى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، مشددة على أن هناك فريق من القانونيين من الوزارة، والمديريات التعليمية، وصلت لأكثر من 100 عضو َإضافة إلى تنسيق مع وزارة الداخلية ورؤساء الأحياء لقطع المرافق على الأماكن غير المرخصة.

وشددت المصادر، على أن الوزارة لديها حصر كامل بأعداد مراكز الدروس الخصوصية، إضافة إلى أنه سيتم تطبيق القانون على المعلمين الذن يتم ضبطهم أثناء عمل الحملة، مؤكدة أنه سيتم بدء تنفيذ الحملات خلال الأسبوع الجارى.

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وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أكد أنه طالب وزارة الداخلية، بمتابعة غلق كافة المراكز التعليمية خارج الدراسة، وذلك بعد قرار رئيس الجمهورية، بتعليق الدراسة فى الجامعات والمنازل لمدة أسبوعين تبدأ من غدا الأحد.

وأضاف مدبولى، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن خطة الدولة لمواجهة كورونا تشمل 3 إجراءات، ومنها مرحلة تفشى للوباء، مؤكدا أن عدد الإصابات بمصر خلال الفترة الماضية مقارنة بما يحدث فى الدول الأخرى .

كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة اسبوعين اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق 15 مارس 2020، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء.