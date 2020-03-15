​وشددت الوزارة، فى بيان لها، ​

​، مؤكدة​

​، سائلة​

​​

يشار إلى حزمة القرارات الاحترازية التى أطلقتها "الأوقاف" فى مواجهة فيروس كورونا، خلال الساعات الماضية، ومنها حظر "تقبيل اليد" بين المشايخ، والتأكيد على وقف تقبيل يد الوالدين مؤقتا، ومنع السلام باليد بين موظفى الوزارة، وغلق جميع الأضرحة والمزارات طوال فترة تعليق الدراسة، و تأجيل جميع الاختبارات والدورات والمسابقات، وتأجيل الدراسة بمراكز الثقافة الإسلامية وإطلاق التدريب عن بعد، والغاءالاحتفالات بالإسراء والمعراج بسبب كورونا وتكتفى بخطبة الجمعة، بسبب كورونا.

وشملت إجراءات وزارة الأوقاف، اطلاق حملة لتطهير وتعقيم المساجد ضد فيروس كورونا، برش السجاد وغسله، وتطهير دورات المياه، ومكان الوضوء، حيث تتلقى غرفة عمليات الوزارة، لدى الانعقاد الدائم، فى مقرها بمسجد صلاح الدين بالمنيل تبليغات تنفيذ المهام الموكلة بالصور للتيقن من جدية الحملات كل فى منطقته. Advertisements

قال وزير الأوقاف، د. محمد مختار جمعة، إن الأخذ بالأسباب والفهم الصحيح لحسن التوكل على الله عز وجل يقتضيان أن نتعامل بمنتهى الجدية مع جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية والإرشادات التى تصدر تباعًا عن وزارة الصحة بشأن فيروس كورونا، من النظافة المستمرة، وتجنب المخالطة غير الضرورية، وتجنب السلام بالمعانقة نهائيًا، وتجنب السلام بالمصافحة ما أمكن.