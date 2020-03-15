شكرا لقرائتكم خبر عن هل عاصفة التنين تسببت فى دخول أسراب جراد للأراضى المصرية؟.. الزراعة ترد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، عن عدم رصد أى من أسراب جراد دخلت الأراضى المصرية بسب العاصفة الترابية التى أطلق عليها عاصفة "التنين"، أو السيول والأمطار التى شهدتها البلاد اليومين الماضيين، مؤكدة أن الوضع آمن ونكافح تجمعات فردية للحشرات.

قال المهندس مصطفى سعودى، مدير عام مكافحة الجراد بوزارة الزراعة، لـ"الخليج 365"، إن لجان المكافحة لم ترصد دخول أسراب جراد إلى الأراضى المصرية، والوضع أمن بسب الطقس السيئ والعاصفة الترابية التى شهدتها البلاد الأيام المقبلة، مضيفا أن إدارة مكافحة الجراد، وبالتنسيق مع الأجهزة المعنية، تكثيف عمليات المسح البيئى والاستكشاف للجراد الصحراوى، كأجراء احترازى لمنع وصول أى تجمعات باتجاه الأراضى الزراعية فى الدلتا ووادى النيل أو مناطق الاستصلاح الجديدة وحفاظا على الإنتاج الزراعى.

Advertisements

وأضاف مدير مكافحة الجراد، لـ"الخليج 365"، أنه يتم حاليا مكافحة حشرات منفردة ولايوجد تجمعات أيضا لحوريات الجراد، ونواصل مكافحة اى تجمعات لحوريات الجراد بالوديان والجبال الوعرة أن وجدت بعدة مناطق حدودية، خاصة بعد سقوط الأمطار والتى ينتج عنها كساء اخضر، وهو الجاذب للجراد الذى يتغذى على الزراعات الخضرية ويتكاثر، هناك لجان مستمرة فى عملها على مكافحة تجمعات فردية لحوريات الجراد .

وتابع مدير عام مكافحة الجراد بوزارة الزراعة، أن فرق مكافحة الجراد تعمل حاليا بالمسح والاستكشاف بالمنطقة الشرقية الجنوبية كإجراء احترازى، متابعا أن هناك متابعة دورية على مدار اليوم من خلال متابعة فرق عمال الجراد للرصد والتتبع لأية تجمعات أفراد الجراد الصحراوى والتعامل الفورى، واتخاذ عدة إجراءات متبعة تعمل عليها الإدارة العامة للجراد، لمواجهة اى من تجمعات أو أسراب للجراد الصحراوى أن وجدت قبل وصولها إلى الزراعات بوادى النيل اثناء هجرتها وذلك بإنشاء خطوط دفاعية على السواحل والحدود المصرية يليها خط دفاع ثانى بعمق الصحراء ثم الدفاع الأخير على الزراعات.

أكد تقرير مكافحة الجراد الصحراوى، أنه يوجد 55 قاعدة مجهزة منها 13 قاعدة رئيسية و42 قاعدة فرعية تتبع الإدارة العامة للجراد مزودة بالعمالة الفنية المدربة ومواد ومعدات المكافحة ووسائل المعيشة وسيارات الدفع الرباعى ويتم ربط هذه القواعد فيما بينها وبين الإدارة بالوزارة بشبكة اتصال لاسلكى لتلقى المعلومات من خلال الغرفة المركزية الرئاسية بالدقى بوزارة الزراعة لرصد أى حركة للجراد بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، وإجراء عمليات مسح ومكافحة حشرات الجراد الأفريقى والنطاط .