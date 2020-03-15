شكرا لقرائتكم خبر عن نسألك دوام العافية..دعاء مؤثر لرفع البلاء بصوت الدكتور أحمد عمر هاشم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خص فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، الخليج 365، بدعاء طالب المصريين والمسلمين في كل بقاع الدنيا بترديده من أجل أن يرفع الله البلاء عن العالم ويحصنهم من وباء فيروس كورونا.

بسم الله الرحمن الرحيم..اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد الحبيب الشفيع الرؤوف الرحيم..الذى أخبر عن ربه الكريم أن لله تعالى في كل نفس مائة ألف فرج قريب..اللهم صلى صلاة جلال وسلم صلاة جمال على حضرة حبيبك سيدنا محمد وأغشاه اللهم بنورك كما غشيته سحابة التجلى فنظر إلى وجهك الكريم وبحقيقة الحقائق كلم مولاه العظيم الذى أعاذه من كل سوء ..اللهم فرج كربنا كما أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء.

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اللهم أحرسنى بعينك التي لا تنام واكنفني بكنفك الذى لا يرام وارحمنى بقدرتك علي.. أنت ثقتي ورجائي فكم من نعمة انعمت بها علي قل لك بها شكري .. و كم من بلية بليتني بها قل بها صبري فيامن قل عند نعمته شكري فلم يحرمني ويامن قل عند بلائه صبري فلم يخذلني ويامن راني على الخطايا فلم يفضحني.. اسألك أن تصلى على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد كما صليت وباركت وترحمت على سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد.

اللهم أعنى على ديني بالدنيا وعلى آخرتي بالتقوى وأحفظني فيما غبت عنه ولا تكلني إلى نفسى فيما حذرته علي.. يا من لا تضره الذنوب ولا تنقصه المغفرة هب لي ما لا ينقصك و اغفر لي ما لا يضرك ..يا إلهى أسئلك فرج قريب وصبراً جميل ..واسألك العافية من كل بلية واسألك الشكر على العافية وأسألك دوام العافية وأسألك الغنى عن الناس ولاحول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم..اللهم إنا نسألك أن ترفع عنا البلاء والأمراض "كهيعص" كفايتنا .." حم عسق" حمايتنا.."بسم الله" بابنا.."تبارك" حيطاننا.."يس" سقفنا..والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ..اللهم يا رافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالم بجميع الألم أدفع عنا البلاء والوباء والامراض وموت الفجاءة برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آل وصحبه آجمعين.