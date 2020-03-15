شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عبد الغفار: مصر حريصة على الاستفادة من الخبرات البريطانية فى التعليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الدكتور خـالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد، جيفرى آدامز السفير البريطاني بالقاهرة، والوفد المرافق له؛ لبحث سبل التعاون العلمي بين البلدين، حيث أكد الوزير على عمق العلاقات التي تربط بين مصر وبريطانيا في كافة المجالات، خاصة التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى حرص مصر على الاستفادة من الخبرات البريطانية في المجالات التعليمية والبحثية.

وأشار الوزير، إلى اعتزاز مصر بعلاقاتها المميزة مع بريطانيا، وحرصها الدائم على دعم هذه العلاقات واستمرارها، مشيدًا بنجاح برنامج منح "نيوتن مشرفة" للشراكة بين الحكومتين المصرية والبريطانية، والذي يهدف إلى دعم التعاون البحثي وجميع قطاعات البحث العلمي والابتكار المصرية والبريطانية، لإيجاد حلول مشتركة للتحديات التي تواجه مصر في مجال التنمية الاقتصادية والرعاية الاجتماعية، وتنمية القدرات الفردية من خلال فرص التدريب والتطوير الدولية؛ مما يساهم في تنمية قدرة مصر على البحث والابتكار.

وخلال الاجتماع، بحث الجانبان تقديم جوائز لعدد اثنين من طلاب الدكتواره المستفيدين من برنامج منح نيوتن مشرفة، وذلك من خلال تشكيل لجنة الاختيار أفضل المرشحين.

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ومن جانبه، أكد السفير البريطاني على استمرار التعاون بين مصر وبريطانيا في تنفيذ المشروعات العلمية المشتركة بين البلدين، مشيرًا إلى حرص بلاده على دفع وتشجيع التعاون الثنائي مع مصر خلال المرحلة المقبلة.

وشهد خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تجديد توقيع اتفاقية نيوتن المبرمة بين قطاع الشئون الثقافية والبعثات والمجلس الثقافي البريطاني لعام 2019 /2020، حيث وقعت الاتفاقية عن الجانب المصري د. كاميليا صبحى القائم بأعمال رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، وعن الجانب البريطاني اليزابيث وايت مديرة المجلس الثقافي البريطاني.

حضر اللقاء د. ميادة بلال رئيس الادارة المركزية للتعاون الثقافي، ود. هيثم حمزة رئيس الإدارة المركزية للبعثات والتمثيل الثقافي، ود.محمد الشناوي مستشار الوزير للعلاقات والاتفاقيات الدولية، وسحر خميس رئيس البرامج والتعليم في المجلس الثقافي البريطاني بمصر.