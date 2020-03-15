شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: اطلاق أول ندوة عبر البث التلفزيونى دون جمهور المساجد بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطلق وزارة الأوقاف، أول ندوة عبر البث التلفزيونى دون جمهور المساجد، وذلك بعد وقف الأوقاف الفعاليات الجماهيرية، والتلاحم الجماهيرى ضمن إجراءات الوقاية الاحترازية ضد فيروس كورونا، حيث يتحدث علماء الأوقاف والأزهر حول:"الأخذ بالأسباب في ضوء الشرع الشريف".

وقالت وزارة الأوقاف: تأتى الندوة فى إطـار التعاون والتـنسيق المـستمر بين وزارة الأوقاف المـصرية والهيئة الوطنية للإعلام في ملـف تجـديـد الخطـاب الديـنى، ومـن خلال الندوات المشتركة بيـن الوزارة وقـطاع القـنوات المتـخصصة بالتليفزيون المصرى، تنقل القناة الثقافية فى بث مباشر.

يشارك فى الندوة، الدكتور هاني تمام "مدرس الفقه بجامعة الأزهر الشريف"، والدكتور أشرف فهمى "مدير عام التدريب"، والشيخ مصطفى عبد السلام "إمام وخطيب مسجد الإمام الحسين"، حيث تواصل "الأوقاف" اطلاق الندوات من المساجد فى وجود جمهور، بينما تأتى هذه الندوة كأول ندوة دون جمهور.

يشار إلى حزمة القرارات الاحترازية التى أطلقتها "الأوقاف" فى مواجهة فيروس كورونا، خلال الساعات الماضية، ومنها حظر "تقبيل اليد" بين المشايخ، والتأكيد على وقف تقبيل يد الوالدين مؤقتا، ومنع السلام باليد بين موظفى الوزارة، وغلق جميع الأضرحة والمزارات طوال فترة تعليق الدراسة، و تأجيل جميع الاختبارات والدورات والمسابقات، وتأجيل الدراسة بمراكز الثقافة الإسلامية وإطلاق التدريب عن بعد، والغاءالاحتفالات بالإسراء والمعراج بسبب كورونا وتكتفى بخطبة الجمعة، بسبب كورونا.