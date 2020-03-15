الأوقاف: اطلاق أول ندوة عبر البث التلفزيونى دون جمهور المساجد بسبب كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطلق وزارة الأوقاف، أول ندوة عبر البث التلفزيونى دون جمهور المساجد، وذلك بعد وقف الأوقاف الفعاليات الجماهيرية، والتلاحم الجماهيرى ضمن إجراءات الوقاية الاحترازية ضد فيروس كورونا، حيث يتحدث علماء الأوقاف والأزهر حول:"الأخذ بالأسباب في ضوء الشرع الشريف".
وقالت وزارة الأوقاف: تأتى الندوة فى إطـار التعاون والتـنسيق المـستمر بين وزارة الأوقاف المـصرية والهيئة الوطنية للإعلام في ملـف تجـديـد الخطـاب الديـنى، ومـن خلال الندوات المشتركة بيـن الوزارة وقـطاع القـنوات المتـخصصة بالتليفزيون المصرى، تنقل القناة الثقافية فى بث مباشر.
يشارك فى الندوة، الدكتور هاني تمام "مدرس الفقه بجامعة الأزهر الشريف"، والدكتور أشرف فهمى "مدير عام التدريب"، والشيخ مصطفى عبد السلام "إمام وخطيب مسجد الإمام الحسين"، حيث تواصل "الأوقاف" اطلاق الندوات من المساجد فى وجود جمهور، بينما تأتى هذه الندوة كأول ندوة دون جمهور.
يشار إلى حزمة القرارات الاحترازية التى أطلقتها "الأوقاف" فى مواجهة فيروس كورونا، خلال الساعات الماضية، ومنها حظر "تقبيل اليد" بين المشايخ، والتأكيد على وقف تقبيل يد الوالدين مؤقتا، ومنع السلام باليد بين موظفى الوزارة، وغلق جميع الأضرحة والمزارات طوال فترة تعليق الدراسة، و تأجيل جميع الاختبارات والدورات والمسابقات، وتأجيل الدراسة بمراكز الثقافة الإسلامية وإطلاق التدريب عن بعد، والغاءالاحتفالات بالإسراء والمعراج بسبب كورونا وتكتفى بخطبة الجمعة، بسبب كورونا.
وقال وزير الأوقاف، د. محمد مختار جمعة، إن الأخذ بالأسباب والفهم الصحيح لحسن التوكل على الله عز وجل يقتضيان أن نتعامل بمنتهى الجدية مع جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية والإرشادات التى تصدر تباعًا عن وزارة الصحة بشأن فيروس كورونا، من النظافة المستمرة، وتجنب المخالطة غير الضرورية، وتجنب السلام بالمعانقة نهائيًا، وتجنب السلام بالمصافحة ما أمكن.
وتنبه وزارة الأوقاف، على جميع العاملين بها مضاعفة جهودهم في نظافة بيوت الله عز وجل، والتعامل مع ذلك على أنه واجب شرعي ووطني ومهني وإنساني، ابتغاء مرضاة الله عز وجل وخدمة للوطن، وحفاظًا على أبناء الوطن جميعا، سائلين الله عز وجل أن يحفظنا جميعا ويحفظ مصر وأهلها من كل سوء ومكروه وسائر بلاد العالمين.
وأطلقت وزارة الأوقاف، حملة لتطهير وتعقيم المساجد ضد فيروس كورونا، برش السجاد وغسله، وتطهير دورات المياه، ومكان الوضوء، حيث تتلقى غرفة عمليات الوزارة، لدى الانعقاد الدائم، فى مقرها بمسجد صلاح الدين بالمنيل تبليغات تنفيذ المهام الموكلة بالصور للتيقن من جدية الحملات كل فى منطقته.
وينتظر من غرفة العمليات برئاسة جابر طايع، أن ترفع تقرير ختام كل يوم بانتشار وعمل الحملة للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، حيث رصدت الغرفة التزام المساجد بخطبة الجمعة المختصرة لمدة ربع ساعة وحضور الدعاة مبكرا ولم تسجل سوى مخالفة لخطيب ببنى سويف خالف الجمعة شكلا وموضوعا.
وأبلغت غرفة عمليات، من مديرية أوقاف البحر الأحمر بتنفيذ التعليمات الخاصة بأداء خطبة وصلاة الجمعة من حيث الالتزام بالموضوع والتوقيت والأداء بالساحات الخارجية حسب المتوفر بالمساجد، حيث أدى مدير المديرية د. كمال أبو سيف الخطبة فى ساحة المسجد الرئيسى لتوافر مكان مفتوح وتقليل الزحام.
وكانت غرفة عمليات الأوقاف، أكدت إلغاء جميع الفعاليات عدا الصلوات مع تقليل الوقت ووقف عمل مصليات النساء، قائلة: "حرصا على الأخذ بأسباب الوقاية ينبغي على جميع الأئمة والخطباء الالتزام بالوقت المحدد لخطبة الجمعة بما لا يزيد على ربع ساعة، كما ننصح بترك مسافات كافية بين صفوف المصلين ما وسع المسجد ذلك سواء فى أثناء الخطبة أو فى بقية الصلوات مراعاة للظرف الآنى الطارئ، مع التأكيد على فتح منافذ التهوية قبل الصلاة بوقت كاف" .
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