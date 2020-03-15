شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. الرئيس الإسرائيلي يكلف بانى جانتس بتشكيل الحكومة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن بيت الرئيس الإسرائيلي رؤفيلين ريبلين أنه تم تكليف زعيم حزب "أزرق- أبيض" باني جانتس بتشكيل الحكومة الجديدة

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية النقاب عن أن القائمة العربية المشتركة أوصت الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين زعيم حزب تحالف "أزرق- أبيض" باني جانتس بتشكيل الحكومة الجديدة ، حيث يجرى رئيس الدولة مشاورات مع الكتل البرلمانية للأحزاب قبل تكليف شخصية سياسية بمهمة تشكيل الحكومة العتيدة.

وأوصى أعضاء كتلة حزب "الليكود" البرلمانية (36 نائبا) رئيس الدولة بإلقاء مهمة تشكيل الحكومة القادمة على عاتق رئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو.

وكان الوفد الثاني الذي حضر إلى مقر رئاسة الدولة هو وفد الكتلة البرلمانية لتحالف "أزرق أبيض" (33 نائبا) وقد اوصى رئيس الدولة بإسناد مهمة تشكيل الحكومة القادمة الى رئيس التحالف بيني جانتس.

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وقال الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، الأحد، إن تشكيل الحكومة قد يتطلب ترتيبات مؤقتة لبضعة أشهر، في الوقت الذي يبدأ فيه مشاورات مع مختلف الكتل البرلمانية للأحزاب.

وقال ريفلين: "أطلب من كافة مندوبي الأحزاب الممثلة في البرلمان أن يدركوا ضرورة تشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن، الأمر الذي يمكنه أن يخرج شعبنا من هذا الوضع المعقد"، مشيرا إلى أزمة كورونا.