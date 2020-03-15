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رسالة من الرئيس السيسى لقادة الجزائر وتونس وموريتانيا بشأن مفاوضات سد النهضة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار وفد من وزارة الخارجية برئاسة السفير ياسر عثمان، مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، ومشاركة السفير ياسر سرور، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون مياه النيل، كلا من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية والجمهورية الإسلامية الموريتانية، حيث التقى الوفد وزراء خارجية تلك الدول لتسليم الرسائل الموجهة من رئيس الجمهورية إلى قادة البلدان الثلاثة بشأن مفاوضات سد النهضة، فضلاً عن استعراض مُحددات وثوابت الموقف المصري في هذا الخصوص.

وبحث الوفد المصري خلال لقاءاته بالعواصم الثلاث ببحث سُبل تعزيز العلاقات بين مصر وتلك الدول الشقيقة في كافة المجالات، فضلاً عن التشاور حول القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وذلك بمشاركة سفراء جمهورية مصر العربية في العواصم الثلاث.

 

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