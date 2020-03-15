شكرا لقرائتكم خبر عن حزبا "القائمة العربية المشتركة" وأزرق- أبيض" يوصيان جانتس بتشكيل الحكومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وسائل إعلام إسرائيلية النقاب عن أن القائمة العربية المشتركة أوصت الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين زعيم حزب تحالف "أزرق- أبيض" باني جانتس بتشكيل الحكومة الجديدة ، حيث يجرى رئيس الدولة مشاورات مع الكتل البرلمانية للأحزاب قبل تكليف شخصية سياسية بمهمة تشكيل الحكومة العتيدة.وقد اوصى اعضاء كتلة حزب "الليكود" البرلمانية (36 نائبا) رئيس الدولة بألقاء مهمة تشكيل الحكومة القادمة على عاتق رئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو.

وكان الوفد الثاني الذي حضر الى مقر رئاسة الدولة هو وفد الكتلة البرلمانية لتحالف "أزرق أبيض" (33 نائبا) وقد اوصى رئيس الدولة بإسناد مهمة تشكيل الحكومة القادمة الى رئيس التحالف بيني جانتس.

وتتوالي الوفود الحزبية خلال ساعات اليوم الى مقر رئاسة الدولة لتقديم توصياتها امام الرئيس على شخصية لتشكيل الحكومة.

ويتمحور التنافس على تولي تشكيل الحكومة حول كل من نتنياهو، الرئيس الحالي للحكومة، وبين منافسه زعيم "أزرق ابيض" بيني جانتس. ومن المفترض ان يكلف رئيس الدولة ريفلين الشخصية التي تحظى بتوصيات أكبر عدد من النواب البرلمانيين، ولكن هذا لا يعني بالضرورة انه سيتمكن من تشكيل الحكومة.

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وقال الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، الأحد، إن تشكيل الحكومة قد يتطلب ترتيبات مؤقتة لبضعة أشهر، في الوقت الذي يبدأ فيه مشاورات مع مختلف الكتل البرلمانية للأحزاب.

وقال ريفلين: "أطلب من كافة مندوبي الأحزاب الممثلة في البرلمان أن يدركوا ضرورة تشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن، الأمر الذي يمكنه أن يخرج شعبنا من هذا الوضع المعقد"، مشيرا إلى أزمة كورونا.