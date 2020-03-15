أخبار مصر اليوم.. زيادة أجور العاملين بالدولة في يوليو بحد أدنى 150جنيها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة منها: أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن هناك تكليفات محددة من الرئيس عبدالفتاح السيسى، بزيادة أجور العاملين بالدولة خلال موازنة العام المالى المقبل ٢٠٢٠/ ٢٠٢١؛ بما يُسهم فى تحسين دخولهم والارتقاء بمستوى معيشتهم، وذلك فى إطار حرص الدولة على أن تستفيد كل فئات المجتمع من عوائد التنمية، وثمار الإصلاح الاقتصادى.

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمواصلة بذل الجهود من أجل تطوير قدرات هيئة قناة السويس وتعظيم مواردها لصالح الاقتصاد الوطنى باعتبارها من أهم الأصول الاستراتيجية المملوكة للدولة، وذلك من خلال قيام الهيئة بتنمية رأسمالها، وتنويع ومضاعفة إيراداتها، وتقليل التكاليف بحوكمة الأداء.

زيادة أجور العاملين بالدولة يوليو المقبل.. 150جنيها حد أدنى

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن هناك تكليفات محددة من الرئيس عبدالفتاح السيسى، بزيادة أجور العاملين بالدولة خلال موازنة العام المالى المقبل ٢٠٢٠/ ٢٠٢١؛ بما يُسهم فى تحسين دخولهم والارتقاء بمستوى معيشتهم، وذلك فى إطار حرص الدولة على أن تستفيد كل فئات المجتمع من عوائد التنمية، وثمار الإصلاح الاقتصادى.

الموازنة حققت فائضا أوليا بقيمة 38 مليار جنيه فى 8 أشهر

أعلن وزير المالية محمد معيط اليوم الأحد، أن عجز الموازنة بلغ 4.9% فى 8 أشهر منذ بداية العام المالى الحالى، مشيرا إلى أن الموازنة حققت فائضا أوليا بقيمة 38 مليار جنيه فى 8 أشهر، وقال وزير المالية فى مؤتمر صحفى، أن تكلفة حزمة الإجراءات الاقتصادية الجديدة بلغت 31 مليار جنيه.

الداخلية تغلق مراكز الدروس الخصوصية فى المحافظات

تحركات على الفور شهدتها المحافظات فى مصر، فور صدور توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء لوزارة الداخلية، بمتابعة غلق كافة المراكز التعليمية خارج الدراسة، وذلك بعد قرار رئيس الجمهورية، بتعليق الدراسة فى الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين تبدأ من يوم الأحد 15 مارس 2020، وتحركت مديريات الأمن بالمحافظات لتنفيذ توجيهات إغلاق مراكز الدروس الخصوصية، فى ضوء الإجراءات الاحترازية والوقائية التى اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

رئيس الأركان يتفقد عناصر القوات المسلحة لمجابهة كورونا

قام الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بتفقد اصطفاف عناصر ومعدات أجهزة القيادة العامة للقوات المسلحة فى إطار اتخاذ الإجراءات الوقائية لمجابهة فيروس (كوفيد 19) المعروف باسم كورونا المستجد، ويأتى ذلك ضمن خطة القوات المسلحة للاستعداد، وتقديم الدعم لأجهزة الدولة المختلفة فى مجابهة الفيروس، وفرض سيناريوهات محتملة للتعامل مع كافة المواقف الطارئة.

وزير الاتصالات يجتمع مع شركات المحمول لتوفير خدمات الإنترنت مجانا للطلبة

حيث عقد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اجتماعا ظهر اليوم الأحد، مع رؤساء شركات المحمول العاملة فى مصر، للاتفاق على سبل دعم الشركات لخطة الحكومة بتعليق الدراسة، مع توفير مواقع تعليمية مجانا للطلاب، لاستكمال دراستهم خلال فترة تعليق الدراسة، كما سيناقش الاجتماع، سبل دعم شركات المحمول لخطة الدولة فى مواجهة كورونا، وذلك بحسب ما أكده مسئول لليوم السابع.

المرور يعيد فتح الطريق الصحراوى الشرقى ورأس غارب

أعادت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء علاء متولى مدير المرور، فتح طريق الصحراوى الشرقى فى المنطقة من المنيا إلى بنى سويف وطريق الشيخ فضل اتجاه رأس غارب لتحسن الاحوال الجوية واستمرار تواجد الخدمات الأمنية والمرورية بمديرية امن المنيا بالتنسيق مع الادارة العامة للمرور، وتهيب الإدارة الالتزام بالتعليمات.

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السيسى يوجه بتعظيم موارد هيئة قناة السويس لصالح الاقتصاد الوطني

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بتعظيم موارد هيئة قناة السويس لصالح الاقتصاد الوطنى باعتبارها من أهم الأصول الاستراتيجية المملوكة للدولة. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس. صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

رئيس لبنان: على الجميع مواصلة العمل من المنزل

قال الرئيس اللبنانى ميشال عون، أن بلاده فى حالة طوارئ طبية بسبب خطر فيروس كورونا،:"على الجميع مواصلة العمل من منازلهم". فيما قالت جمعية المصارف اللبنانية، أن البنوك ستُعطل حتى 29 مارس تماشيا مع قرار مجلس الوزراء لمواجهة كورونا

%20 زيادة مجانية بسعات تحميل الانترنت بتكلفة 200 مليون جنيه

عقد اليوم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اجتماعا مع رؤساء الشركات الأربعة مقدمى خدمات الاتصالات العاملة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى؛ للاتفاق على طرح عدد من المبادرات لدعم العملية التعليمية خلال فترة تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

المغرب يعلق رحلات الركاب الجوية الدولية

أعلنت وزارة الخارجية المغربية اليوم الأحد تعليق جميع رحلات الركاب الدولية من وإلى مطارات البلاد كإجراء وقائى من انتشار فيروس كورونا. وأعلن المغرب عن 28 حالة إصابة بالفيروس من بينها حالة وفاة ومصاب تماثل للشفاء. كما ألغى المغرب مهرجان موازين إيقاعات العالم فى المغرب اليوم الأحد دورته التاسعة عشرة والتى كانت ستقام فى الفترة من 19 إلى 27 يونيو حزيران.

إلغاء رسوم السحب من الصراف الآلى

قال البنك المركزى المصرى، اليوم الأحد، إنه سيتم تنفيذ عدة إجراءات وقائية، فيما يخص فيروس كورونا المستجد، وتماشيًا مع توجه الدولة وحرصًا على سلامة وأمن واستقرار القطاع المصرفى، وعملاء على التأكد من قيام البنوك بأعمالها وأنشطتها المختلفة بكفاءة، حيث ستقوم البنوك بشكل فورى بإتاحة الحدود الإئتمانية الازمة لمقابلة تمويل العمليات الاستيرادية للسلع الأساسية والاستراتيجية بما يضمن تلبية طلبات الشركات المستوردة لها وعلى وجه الخصوص السلع الغذائية لتغطية احتياجات الأسواق.

هل عاصفة التنين تسببت فى دخول أسراب جراد للأراضى المصرية؟

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، عن عدم رصد أى من أسراب جراد دخلت الأراضى المصرية بسب العاصفة الترابية التى أطلق عليها عاصفة "التنين"، أو السيول والأمطار التى شهدتها البلاد اليومين الماضيين، مؤكدة أن الوضع آمن ونكافح تجمعات فردية للحشرات.

رئيس الحكومة: سنضرب بيد من حديد على محتكرى السلع

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعاً لاستعراض رصيد المخزون الاحتياطى من السلع الأساسية، وكذا مراجعة تأثير موجة الطقس السيىءعلى المحاصيل الزراعية، بحضور الدكتور على مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمحاسب السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

تعرف على مخزون السلع الأساسية للبلاد





استعرض الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، فى مجلس الوزراء اليوم الأحد، رصيد مخزون السلع الأساسية للبلاد، مشيرًا إلى توافر القمح (مستورد ومحلى وباقى تعاقدات) بإجمالى 2.880 مليون طنً تكفى لمدة 3.6 شهر حتى 30 يونيو 2020، فيما تكفى كميات السكر والتى تبلغ 9.53661 مليون طن ( سكر تموينى، وسكر استهلاك البلاد)، ويوجد من السكر التموينى كميات تكفى لمدة 7.3 شهر حتى 20 أكتوبر المقبل، فيما تكفى كميات السكر استهلاك البلاد لمدة 4.7 شهر حتى 2 أغسطس المقبل.