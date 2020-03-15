شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يوجه بتعظيم موارد هيئة قناة السويس لصالح الاقتصاد الوطني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمواصلة بذل الجهود من أجل تطوير قدرات هيئة قناة السويس وتعظيم مواردها لصالح الاقتصاد الوطنى باعتبارها من أهم الأصول الاستراتيجية المملوكة للدولة، وذلك من خلال قيام الهيئة بتنمية رأسمالها، وتنويع ومضاعفة إيراداتها، وتقليل التكاليف بحوكمة الأداء.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس.

Advertisements

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول استعراض الأهداف الاستراتيجية لهيئة قناة السويس حتى عام 2023، فضلًا عن متابعة الموقف التنفيذى لعملية التطوير والتحديث الجارية بهيئة قناة السويس ومشروعاتها المختلفة.

وتم خلال الاجتماع استعراض جهود تطوير وتحديث وهيكلة الشركات التابعة لهيئة قناة السويس، وذلك من خلال منظومة متكاملة للإصلاح وإدارة الأصول والمشروعات وتطوير الأعمال، خاصةً فى ظل أهمية تلك الشركات فى تقديم الدعم الفنى وصيانة الوحدات البحرية، بالإضافة إلى عرض محاور تطوير المجرى الملاحى لقناة السويس.

وأوضح رئيس هيئة قناة السويس أيضًا جهود الهيئة فى التوجه نحو التحول الرقمى وإنشاء مركز البيانات والربط الإلكترونى بين كافة الجهات التابعة لها، فضلًا عن مستجدات التعاون الفنى للهيئة مع الشركات الأجنبية والهيئات العالمية المناظرة، وكذلك مجمل النشاط الملاحى للهيئة خلال الربع الأول من العام الحالي.