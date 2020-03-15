"الأعلى للإعلام": حجب موقعين إخباريين وإنذار 6 صفحات نشروا أخبارًا كاذبة عن "كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في اجتماعه ظهر اليوم الأحد، حجب موقعين إخباريين لمدة 6 أشهر، لنقلهما أخبارًا كاذبة حول فيروس "كورونا"، كما قرر المجلس توجيه إنذار بإغلاق 6 صفحات شخصية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك وتويتر" لترديدها أخبار كاذبة حول "كورونا".

ووجّه المجلس باتخاذ الإجراءات القانونية بإحالة أصحاب عدد من الصفحات الشخصية، التي دأبت على نقل وترويج الشائعات إلى النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وأهاب المجلس بمستخدمي صفحات التواصل الاجتماعي، عدم ترويج الأخبار الكاذبة التي تبثها صفحات مشبوهة، لتثير القلق لدى الرأي العام باستخدام معلومات كاذبة لا أساس لها من الصحة.

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وأكد المجلس أن السلطات المختصة المسئولة عن مواجهة فيروس كورونا، تتعامل بشفافية تامة وتعلن بشكل لحظي عن أية أخبار خاصة بهذا الوباء، عن طريق الموقع الرسمي لوزارة الصحة، ومكتب منظمة الصحة العالمية في مصر، ومؤتمرات مجلس الوزارء.

وأشاد المجلس بدور وسائل الإعلام المختلفة في عرض خطورة الفيروس ووسائل الوقاية منه، ونشر كل ما يتعلق بالشأن المصري، دون تهويل أو تهوين، وبشكل احترافي يقدم المعلومات الصحيحةـ، التي يحتاجها المجتمع عن طريق الإستعانة بالشخصيات المؤهلة.

وثمن المجلس دور الهيئة الوطنية للإعلام في الترويج للقنوات التعليمية، التي تبثها قنواتها باعتبارها بديلًا متميزًا ومجانيًا يفيد الطلاب والعملية التعليمية.

وأعلن المجلس تلقيه شكاوى المواطنين من أية مواقع إعلامية أو صفحات شخصية على مواقـــع التواصـل الاجتماعي، بنشر أخبار كاذبة على رقــم "واتـس آب" 01090004169.