تعرف على ترددها.. "الوطنية للإعلام": إطلاق قناة تعليمية جديدة وتنظيم جدول تعليمي للقنوات الإقليمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

كشف حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، أن الهيئة قررت إضافة قناة تعليمية جديدة لبث المحتوى التعليمي من خلالها، تماشيًا من قرار الحكومة بتعطيل العمل بالمدارس لمدة أسبوعين، والتزامًا من التليفزيون المصري بتقديم المحتوى التعليمي للطلاب عبر شاشاته.

وأوضح زين في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن القناة الجديدة ترددها 12380 على النايل سات، بالإضافة إلى القنوات الإقليمية، طبقًا للجداول الموضوعة والتي تم التنسيق عليها، تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية للدولة خلال الفترة المقبلة.

ووجه حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، القطاعات المعنية باتخاذ كافة إجراءاتها واستعداداتها لتقديم الخدمات التعليمية بمحتوى تعليمي متميز لتفعيل دور القنوات التعليمية في تلك الفترة، وتكثيف برامجها التعليمية لكافة المراحل التعليمية الثلاث الابتدائي والإعدادي والثانوي والتعليم الأزهري والفني دعمًا لأبنائنا الطلاب، في إطار دورها الوطني ومساندة للدولة المصرية في إجراءاتها الاحترازية والوقائية ضد مرض "كورونا".

وأضاف زين أنه سيقدم البرامج نخبة من المعلمين المتميزين، وتقديم شرح وافٍ للمواد الدراسية لتكون بمثابة المدرسة على الهواء مباشرة، وستبدأ القنوات والإذاعات التعليمية المتخصصة والقنوات الإقليمية من الغد في تقديم خدماتها التعليمية عبر برامجها المختلفة.