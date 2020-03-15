السيسي يناقش تطوير هيئة قناة السويس وتعظيم مواردها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة علي:

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس.

وقال المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول استعراض الأهداف الاستراتيجية لهيئة قناة السويس حتى عام 2023، فضلًا عن متابعة الموقف التنفيذي لعملية التطوير والتحديث الجارية بهيئة قناة السويس ومشروعاتها المختلفة.

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ووجّه الرئيس في هذا الإطار بمواصلة بذل الجهود من أجل تطوير قدرات هيئة قناة السويس، وتعظيم مواردها لصالح الاقتصاد الوطني، باعتبارها من أهم الأصول الاستراتيجية المملوكة للدولة، =من خلال قيام الهيئة بتنمية رأسمالها، وتنويع ومضاعفة إيراداتها، وتقليل التكاليف بحوكمة الأداء.

وأضاف راضي، أنه تم خلال الاجتماع استعراض جهود تطوير وتحديث وهيكلة الشركات التابعة لهيئة قناة السويس، من خلال منظومة متكاملة للإصلاح وإدارة الأصول والمشروعات وتطوير الأعمال، خاصةً في ظل أهمية تلك الشركات في تقديم الدعم الفني وصيانة الوحدات البحرية، بالإضافة إلى عرض محاور تطوير المجرى الملاحي لقناة السويس.

وعرض رئيس هيئة قناة السويس جهود الهيئة في التوجه نحو التحول الرقمي وإنشاء مركز البيانات والربط الإلكتروني بين كافة الجهات التابعة لها، فضلاً عن مستجدات التعاون الفني للهيئة مع الشركات الأجنبية والهيئات العالمية المناظرة، ومجمل النشاط الملاحي للهيئة خلال الربع الأول من العام الحالي.