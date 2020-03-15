الحكومة ترد على أنباء فرض حظر التجوال بسبب "كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:
قال هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، إن الرسالة المتداولة بشأن فرض حظر التجوال، من الثلاثاء المقبل، بسبب فيروس "كورونا" شائعة، لا أساس لها من الصحة.
وأضاف يونس عبر صفحته الرسمية في "فيسبوك"، أن الشائعة غرضها أن يتوافد المواطنون على الهايبرات والسوبر ماركت، موضحًا: "وبكده أي حد مريض هيعدي الكل".
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