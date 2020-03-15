المرور تُعيد فتح الطرق الصحراوية ورأس غارب والشيخ فضل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران

قررت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية، اليوم الأحد، إعادة فتح الطريق الصحراوي الشرقي وطريق الشيخ فضل اتجاه راس غارب لتحسن الاحوال الجوية.

كما تقرر إعادة فتح طريق الصحراوي الشرقي المنيا اتجاه بني سويف أمام قائدي السيارات بعد سحب مياه الأمطار.

وأكدت إدارة المرور على استمرار تواجد الخدمات الأمنية والمرورية بمديرية أمن المنيا بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور.

وأهابت الادارة العامة للمرور، بقائدي السيارات الالتزام بتعلميات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم.