مصر | نشرة حوادث الخليج 365: تأجيل كافة القضايا المنظورة أمام المحاكم لمدة أسبوعين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث الخليج 365: تأجيل كافة القضايا المنظورة أمام المحاكم لمدة أسبوعين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



عاجل.. تأجيل جلسات المحاكم لمدة أسبوعين خوفًا من الكورونا

أعلن نادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، وبالتنسيق مع وزير العدل المستشار عمر مروان، ورئيس محكمة النقض، ورئيس مجلس القضاء الأعلي، تأجيل كل الدعاوى المنظورة أمام المحاكم بأنواعها، خلال الأسبوعين (الجاري والمُقبل)، حفاظا على صحة المواطنين، في إطار خطة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

للمزيد هنا عاجل.. تأجيل جلسات المحاكم لمدة أسبوعين خوفًا من الكوروناأعلن نادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، وبالتنسيق مع وزير العدل المستشار عمر مروان، ورئيس محكمة النقض، ورئيس مجلس القضاء الأعلي، تأجيل كل الدعاوى المنظورة أمام المحاكم بأنواعها، خلال الأسبوعين (الجاري والمُقبل)، حفاظا على صحة المواطنين، في إطار خطة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.للمزيد هنا بعد قرار تعليق الدراسة.. حملات أمنية تستهدف مراكز الأنشطة التعليمية (صور)

وجهت أجهزة وزارة الداخلية - عبر مديريات الأمن على مستوى الجمهورية - عدة حملات على أماكن مراكز الأنشطة التعليمية، تنفيذًا للقرارات الصادرة بشأن الحد من انتشار فيروس كورونا، وتزامنًا مع فترة تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات.

للمزيد هنا



استعجال تقرير الطب الشرعي في واقعة هتك عرض طفلة بالعجوزة

أمرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، استعجال تقرير الطب الشرعي، في واقعة هتك عرض طفلة تبلغ من العمر ٤ سنوات، على يد طليق خالتها في منطقة العجوزة.

للمزيد هنا



عاجل.. ضربة أمنية تستهدف واحدة من كبرى شركات الاستيراد

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات تهرب إحدى شركات الاستيراد والتصدير، من سداد رسوم جمركية بلغت قيمتها قرابة 8،5 مليون جنيه

للمزيد هنا



الداخلية تعيد طفلين من ذوي الاحتياجات الخاصة لأسرتهما

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من إعادة طفلين إلى أسرتهما من ذوي الاحتياجات الخاصة بمنطقة السيدة زينب.

للمزيد هنا

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الأحد، العديد من الأحداث والقضايا الهامة والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار: