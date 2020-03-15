مصر | ضبط طالب لترويجه الحشيش في 15 مايو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط طالب لترويجه الحشيش في 15 مايو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت مباحث قسم شرطة 15 مايو، برئاسة المقدم مصطفي عبدالعال، من القبض علي طالب، قبل ترويج كمية من الحشيش على المتعاطين، بدائرة القسم.

وردت معلومات للنقيب أحمد إبراهيم، معاون مباحث قسم شرطة 15 مايو، مفادها قيام المدعو "كريم عمرو مصباح"، 23 سنة، طالب، ومقيم بمجاورة 35 بالاتجار في المواد المخدرة، متخذًا من محل سكنه مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض علي المتهم حال تواجده بنطاق محل سكنه، وبتفتيشه عثر بحوزته على 15 قطعة حشيش، وسلاح أبيض عبارة عن نصل معدني، ومبلغ مالي.