شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوقاف»: لم نصدر أي توجيه بغلق المساجد.. وبيان هيئة كبار العلماء «رخصة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت وزارة الأوقاف أن جميع المساجد بأنحاء الجمهورية مفتوحة في أوقات الصلوات الخمس المفروضة، ولم يصدر عن الوزارة أي توجيه بغلقها، وأن بيان هيئة كبار العلماء يدور حول جواز ذلك متى لزم الأمر ودعت الحاجة الملحة.

وأوضحت الوزارة أنه «في بيان هيئة كبار العلماء رخصة لمن أراد أن يأخذ بها ولا سيما المرضى وكبار السن».

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وأكدت الوزارة، في بيان لها اليوم، أن الرأي الشرعي في ذلك يتبع الرأي العلمي ويُبنى عليه ولا يسبقه، وأن أهل الذكر في تحديد مدى الحاجة إلى غلق ما يغلق ومتى يغلق هي وزارة الصحة بالتنسيق مع الأجهزة المختصة بالدولة.

كما شددت أيضًا على منع أي مظاهر احتفالية أو إقامة أي مناسبات عزاء أو عقد قران في المساجد أو ملحقاتها، وكذلك نؤكد على غلق الأضرحة، وقصر الأمر على الصلوات الخمس وخطبة الجمعة بما لا يزيد عن خمس عشرة دقيقة دون أي أمر سواهما، وأن تقام الجمع في الساحات بالمساجد التي بها ساحات ما أمكن، مع العناية البالغة والمستمرة بنظافة جميع المساجد.

واختتمت: «نسأل الله العافية ورفع البلاء عن سائر بلاد العالمين وأن يحفظ مصر وأهلها من كل سوء ومكروه، وألا نصل إلى اليوم الذي نحتاج فيه إلى غلق دور عبادتنا، فأملنا في الله ألا نحتاج إلى ذلك وألا نصل إليه».