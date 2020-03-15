شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 7 متهمين بالسطو على محطة مياه شرب بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، سبعة متهمين بالسطو على محطة مياه الشرب والصرف الصحى، بقرية كفر شلشلمون دائرة مركز منيا القمح، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات

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كان اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية لأمن الشرقية، تلقي إخطارا من العميد عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية، يفيد بشأن ما ورد من بلاغا لمركز شرطة منيا القمح، بقيام مجهولين بالسطو على مقر محطة مياه الشرب والصرف الصحى بقرية كفر شلشلمون بدائرة المركز، وسرقة أجهزة حاسب ألي وأجهزة قياس الكلور ،وميكروسكوبات وبعض المعدات الخاصة بالمحطة، بعد تهديد العمال بالمحطة.

تم تشكيل فريق بحث جنائي، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 7 أشخاص بعضهم له نشاط إجرامى ومسجلين جنائيا، ومن بينهم خمسة أشخاص مقيمين بمصر القديمة، وآخرين أحدهما مقيم بمدينة العاشر من رمضان، والأخر مقيم دائرة مركز بلبيس، وتبين من التحقيقات أن المتهمين اشتركوا فيما بينهم في السطو على المحطة وسرقة بعض محتوياتها، وتحميلها على سيارتين ولاذوا بالفرار.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة من تحديد الجناة وضبطهم، وبحوزتهم سلاح نارى استخدم في الواقعة، والسيارتين المستخدمتين في نقل المسروقات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات .