شكرا لقرائتكم خبر عن المحافظات تواجه «كورونا» بإغلاق مراكز الدروس الخصوصية و«البلاى ستيشن» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت الأجهزة الأمنية والتنفيذية حملات مكثفة على المراكز التعليمية «السناتر» وإغلاق محال الألعاب الإلكترونية «البلاي استيشن» في كافة المحافظات، الأحد، بهدف منع انتشار الأمراض الوبائية وفيروس كورونا المستجد بين المواطنين.

في الإسكندرية، قال المحافظ اللواء محمد الشريف، إنه تم غلق وتشميع جميع السناتر التعليمية، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق مع رئيس القناة الخامسة لبث دروس للطلاب لمدة ساعتين يوميًا بعد عرض المحتوى التعليمي على وزارة التربية والتعليم لاقرارها قبل البث.

وأصدر ممدوح عباس، القائم بعمل مدير عام المدن الجامعية في جامعة الإسكندرية، تعليمات مشددة بمغادرة جميع الطلاب الغرف تمهيدًا لإجراء عمليات الرش والتعقيم.

وفي المنوفية، شنت مديرية الأمن بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم والوحدات المحلية حملة مكبرة لغلق مراكز الدروس الخصوصية في مدن وقرى المحافظة.

وأعلن المحافظ اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، تدشين قناة تعليمية على موقع يوتيوب لأبناء المحافظة من طلاب الصفين الثالث الإعدادي والثالث الثانوي لمتابعة المواد الدراسية خلال فترة توقف الدراسة.

وأعلن الدكتورأحمد محمد بيومي، رئيس جامعة السادات، أنه سيتم إخلاء المدن الجامعية بالجامعة لتنفيذ عملية تطهير وقائي لها، كما أعلن مركز الدراسات الاستراتيجية وإعداد القادة بالجامعة تعليق دورات وأنشطة المركز للعاملين.

وفي الوادي الجديد، قرر اللواء محمد الزملوط، إغلاق جميع الحضانات ومكاتب تحفيظ القرآن، مشيرًا إلى أن مديرية الصحة بالمحافظة تقوم حاليا بحمله تطهير لمدارس مركز الخارجة.

وفي الغربية، تعم إغلاق 90 مركز وتشميعها وتم تحرير محاضر واخطرت النيابة التي تولت التحقيقات، وفي القليوبية، قرر الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها إلغاء المؤتمرات والندوات والاحتفالات والدوريات الرياضية، وفي السويس، أغلقت الأجهزة الأمنية 20 مركزًا للدروس الخصوصية، داخل حي السويس وفيصل.

وفي كفر الشيخ، أغلقت الأجهزة الأمنية 400 سنتر للدروس الخصوصية، وقرر الشيخ سعد الفقي، وكيل وزارة الاوقاف تأجيل الدراسة بجميع مراكز الثقافة الإسلامية التابعة لوزاره الاوقاف ومراكز التدريب التابعة لوزارة الأوقاف لمدة أسبوعين.

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وفي بني سويف، أغلقت الأجهزة الأمنية، 44 مركزًا للدروس الخصوصية، خلال حملات أمنية مكبرة بمراكز المحافظة بالتعاون مع الوحدات المحلية.

وفي المنيا، تم إغلاق 12 سنتر تعليمي في أول حملات يتم تنظيمها لإغلاق المراكز والسناتر التعليمية، وقال محمد محمود عزب، وكيل وزارة التربية والتعليم، إنه تم إطلاق حملة لنظافة وتعقيم أسطح المدارس وقال المحافظ اللواء أسامة القاضي، أن المحافظة ستنشر الدروس التعليمية كبديل عن توقف العملية التعليمية مدة الأسبوعين، ويتم حاليا فحص المحتويات التعليمية وسيتم بثها على القناة السابعة، مشيرًا إلى أنه تم التنسيق مع مدير مديرية الشباب والرياضية بالمحافظة لمنع التجمعات داخل الأندية ومراكز الشباب.

وفي شمال سيناء، قررعبدالعزيز عطية حسانين، وكيل وزارة التربية والتعليم تفعيل قناة تلفزيونية على «يوتيوب» وتفعيل مبادرة معلم أون لاين لنشر الدروس التعليمية من خلال شبكة الإنترنت.

وأكد الدكتور حبش النادي، رئيس جامعة العريش، أنه سيتم استخدام التعليم عن بعد لطلاب مرحلتي البكالوريوس والليسانس والدراسات العليا، وتحميل جميع المقررات الدراسية إلكترونيًا على موقع الجامعة وجميع مواقع الكليات.

وفي الشرقية، تم غلق 34 مركز للدروس الخصوصية بالمدينة و10 مراكز بالوحدة المحلية بالصالحية القديمة.

وفي الدقهلية، أكد الدكتور أشرف عبدالباسط، رئيس جامعة المنصورة، أنه تم وضع خطة لبث المحاضرات «أون لاين»، مشيرًا إلى أنه سيتم بث المحاضرات أون لاين وتخزينها باستخدام عدد من السيرفرات.

وفي البحيرة، انتشرت على صفحات التواصل الإجتماعى إعلانات لعدد كبير من المدرسين عن وقف الدروس لفترة حرصًا على سلامة التلاميذ، وشنت مديرية الأمن حملة على مراكز الدروس الخصوصية لغلقها، وقال الدكتور محمد سعد محمد، وكيل وزارة التربية والتعليم، إن المديرية سلمت الشرطة كشفًا بأسماء مراكز الدروس وأنها المنوطة بتنفيذ القرار.

وفي الأقصر، أغلقت الأجهزة الأمنية مراكز الدروس الخصوصية، الموجودة بمدن الأقصر وأرمنت وإسنا، خلال حملات أمنية مكبرة.

وفي قنا، أعلن حسين باز، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، إغلاق 433 حصانة على مستوى مدن ومراكز المحافظة عن العمل لمدة 15 يومًا.

وقرر الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، منح العاملين بالقطاع التعليمي إعفاء من التوقيع نصف الفترة المقررة لتعطيل الدراسة بالجامعة، حيث يتم تطبيق قرار الإعفاء من التوقيع على نصف العاملين بكل إدارة بالتناوب بما لا يخل سير العمل.