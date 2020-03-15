شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه من السفارة السعودية بالقاهرة بشأن تأشيرات الزيارة بكافة أنواعها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تنبه سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية مصر العربية جميع الزائرين القادمين للمملكة بموجب تأشيرة زيارة بكافة أنواعها (العائلية والتجارية والعلاج والعمل والسياحة) بأنه سيتم إتاحة الفرصة لهم لمراجعة إدارات الجوازات بعد سداد الرسوم المقررة لتمديدها بنفس المدة السابقة بالدخول، بما في ذلك المتعددة والمفردة حتى في حال استوفى المدة الكاملة للزيارة (180 يوماً).

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