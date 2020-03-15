شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جمهوري بالموافقة على اتفاق تمويل مشروع تعزيز المواءمة في البيئات الصحراوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 486 لعام 2019، بشأن الموافقة على اتفاق تمويل «مشروع تعزيز المواءمة في البيئات الصحراوية»(برايد)، بين جمهورية مصر العربية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، والذي يقدم الصندوق بمقتضاه لمصر قرضا قيمته 53 مليونا و200 ألف يورو ومنحة تبلغ قيمتها 860 ألف يورو، والموقع في روما بتاريخ 18 فبراير 2019.

ووافق مجلس النواب على هذا القرار في جلسته التي عقدها في 21 أكتوبر 2019. وينفذ المشروع بأكمله في محافظة مطروح، والهدف التنموي منه هو الحد من الفقر وتعزيز الأمن الغذائي، في المناطق الريفية من خلال إتاحة أنماط حياتية مربحة ومستدامة وقادرة على التكيف.

وتتمثل الأغراض التنموية للمشروع في دعم قدرة الأسر الريفية الفقيرة على التكيف في مواجهة الظروف المناخية القاسية في منطقة المشروع، من خلال تحسين القدرات الإنتاجية ومساعدة المجتمعات من أجل تعزيز القدرة الإنتاجية للأراضي المستصلحة حديثا، ومساعدة الأطفال والنساء بالأسر الفقيرة على تحسين أوضاعهم الغذائية والاجتماعية والاقتصادية. ونشر القرار في الجريدة الرسمية.