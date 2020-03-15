شكرا لقرائتكم خبر عن الطلاب المصريون بالسودان عالقون ويستغيثون بالسفارة المصرية بالخرطوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يواجه الطلاب المصريين بجمهورية السودان صعوبات بالغة تحول دون عودتهم إلى بلادهم برًا وبحرًا وجوًا نظرًا لتوقف جميع الرحلات بسبب كورونا. واستغاث عدد من الطلاب بالسفارة المصرية بالخرطوم لمساعدتهم في العودة إلى أهاليهم في مصر بعد قرار تعطل الدراسة هناك لمدة شهر يتبعها توقف الدراسة في شهر رمضان الكريم.

واشتكى الطلاب معاناتهم من تفاقم الأزمات بالسودان حيث توجد صعوبة في الحصول على رغيف الخبز وهناك تخوف كبير لديهم من التواجد في السودان طول هذه المدة التي من الممكن أن تتعدى الشهرين.

وأكد الطالب عبدالرحمن راضي، بكلية طب الأسنان، أنهم يحاولون التواصل مع السفارة المصرية بالخرطوم لمساعدتهم للعودة لأرض الوطن في فترة توقف الدراسة، آملين في فتح الرحلات أمام الطلاب المصريين قريبا.