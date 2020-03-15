شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. «التموين»: مخزون السلع الاستراتيجية يكفي الاستهلاك المحلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعرض الدكتور على مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، رصيد مخزون السلع الأساسية للبلاد، مشيراً إلى توافر القمح (مستورد ومحلي وباقي تعاقدات) بإجمالي 2.880 مليون طنً تكفي لمدة 3.6 شهر حتى 30 يونيو 2020، فيما تكفي كميات السكر والتي تبلغ 9.53661 مليون طن (سكر تمويني، وسكر استهلاك البلاد)، ويوجد من السكر التمويني كميات تكفي لمدة 7.3 شهر حتى 20 أكتوبر المقبل، فيما تكفي كميات السكر استهلاك البلاد لمدة 4.7 شهر حتى 2 أغسطس المقبل.

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وأضاف وزير التموين، أن رصيد زيت الصويا الخام (نسبة خلط 75%) يبلغ 25.801 مليون طن ( رصيد حالي + كميات متعاقد عليها)، تكفي حتى أول أغسطس المقبل، فيما يبلغ رصيد زيت عباد الخام (نسبة خلط 25%) 25.403 مليون طن (رصيد حالي + كميات متعاقد عليها) يكفي حتى 8 أغسطس المقبل.

وقال الوزير: يتوفر الأرز الأبيض بكميات 143.411 مليون طن يمثل الرصيد الحالي + باقي الكميات المتعاقد عليها، ويكفي لمدة 4.6 شهر حتى 29 يوليو المقبل. وتبلغ كميات الدواجن المجمد 17.779 مليون طن (رصيد حالي + كميات متعاقد عليها، تكفي لمدة 11.9 شهرا، وتتوافر اللحوم المجمدة بكميات تكفي 6.6 شهر حتى 28 سبتمبر المقبل. وفيما يتعلق باللحوم الطازجة البرازيلي، تم استلام 272 ألف طن من اللحوم الطازجة من جهاز المشروعات الخدمة الوطنية اعتبارا من 9 فبراير الماضي.

وأشار الوزير إلى أن اللحوم الحية السوداني تبلغ 280 ألف رأس تكفي لمدة 29.1 شهر، وتتوافر المكرونة بكميات تبلغ 46.681 مليون طن (رصيد حالي + باقي تعاقدات) بمدة كفاية 5.2 شهر حتى 15 أغسطس 2020، فيما يتوافر الفول بكميات تبلغ 2.797 مليون طن( رصيد حالي + تعاقدات متبقية).