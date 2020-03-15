شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال متوسط في انتخابات المحامين بالمحافظات (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتظمت عمليات التصويت لانتخاب مجلس وأعضاء نقابة المحامين، بالمحافظات، الأحد، وأعلنت النيابة الإدارية، أن عمليات التصويت تبدأ في الساعة التاسعة صباحًا وتنتهي في تمام الخامسة مساءًا، ثم يتم غلق الأبواب وفي حالة وجود ناخبين داخل جمعية الانتخابات المحددة يسمح لهم بالتصويت، ويستمر التصويت حتى تمام الانتهاء من ادلائهم بأصواتهم.

في المنيا، أعلن المستشار خيري معوض، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المحامين بالمنيا، انتظام عملية التصويت النقابة المحامين، داخل 15 لجنة بمراكز المحافظة التسع بينهم 5 لجان بمدينة المنيا، ولجنتين بمركز سمالوط، ولجنتين بمركز ملوي، ولجنة لكل مركز من مراكز العدوة، مغاغة، بني مزار، مطاي، بوقرقاص، دير مواس.

وقال «معوض» إن اللجنة العامة للإشراف على الانتخابات خصصت 15 مستشار و15 أمين سر، بواقع مستشار وأمين سر لكل لجنة، وأن عملية التصويت بدأت في

التاسعة صباحًا وتنتهي في الخامسة مساءًا.

من جانبه، قال عز راشد، نقيب المحامين بالمحافظة، إنه تم الانتهاء من تنقية كشوف أعضاء الجمعية العمومية، حيث تتضمن الكشوف 5700 عضوًا بجميع المراكز، وأن المنافسة بين 19 مرشحًا على مقعد النقيب.

وفي محكمة استئناف بني سويف والتي تضم محاكم المنيا والفيوم وبني سويف، يتنافس 4 مرشحين عن تلك الدائرة، منهم المحامي محمد خلف حسين، وشهرته محمد

الكسار، عضو النقابة العامة عن محافظة المنيا، يليه محمد أحمد نجيب عضو نقابة لمحامين الفرعية ببندر المنيا، ثم محمد أبومصطفى وشهرته محمد أبوزيادة ومرشح رابع من محافظة بني سويف.

وتم تخصيص 15 لجنة اقتراع بمختلف جزئيات النقابة مع تخصيص خمس لجان بمجمع المحاكم منعًا لتكدس المحامين على لجنة واحدة، فضلا عن تخصيص لجنتين بكل من محكمتي سمالوط وملوي.

وفي كفر الشيخ، شهدت انتخابات المحامين بكافة اللجان بكفر الشيخ شبه إجماع للتصويت لسامح عاشور، النقيب الحالي، برئاسة المستشار على عبداللطيف، رئيس اللجنة العامة، وفي لجنة دسوق برئاسة المستشار ماهر محمد منسي، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار السيد عطية العريني، أيضًا أجريت الانتخابات بباقي اللجان تحت إشراف قضائي كامل، ومن خلال صناديق زجاجية شفافة.

وقال صلاح مقلد، عضو النقابة العامة للمحامين الحالي والمرشح الحالي لذات المقعد، إن عدد أصوات الجمعية العمومية 5200 صوت، وأن الانتخابات تجرى من خلال 13 لجنة بغرف المحامين بمختلف محاكم المحافظه لاختيار نقيب محامين مصر، وأعضاء مجلس النقابه العامة.

وشهدت الانتخابات حضور كبير، كما قاد صبري عتمان، القيادي الناصري وعضو مجلس النقابة ووكيل النقابة الفرعية لكفرالشيخ الأسبق والصديق الشخصي لسامح عاشور، جبهة المؤيدين له بلجنة دسوق هو ورجاله منذ الصباح، ولاقى ذلك قبول كبير لصالح عاشور.

وفي البحر الأحمر، تجرى الانتخابات بالبحر الأحمر في عدد 4 لجان خاصة بصناديق الاقتراع على منصب النقيب ومجلس النقابة العامة والإدارة القانونية، والتي شهدت إقبال كثيف من محامين البحر الأحمر منذ بدء الاقتراع في التاسعة من صباح اليوم، ويبلغ من لهم حق التصويت 1156 محامي من أعضاء نقابة المحامين بالبحر الأحمر.

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وأكدت اللجنة المشرفة على الانتخابات أن العضو من له حق التصويت والمدرج اسمه بكشوف الناخبين يشترط حضوره شخصيًا للإدلاء بصوته مع تقديم كارنيه النقابة بالإضافة إلى بطاقة الرقم القومي.

وفي الأقصر، شهدت اللجان الانتخابية بمراكز الأقصر إقبالا متوسطًا من المحامين للإدلاء بأصواتهم في الصناديق المخصصة لاختيار نقيب المحامين، وممثل لمحكمة الاستئناف، والتي تضم محافظات قنا والأقصر والبحر الأحمر.

وانتظم المحامون في التوافد على اللجان الانتخابية، وقام عدد كبير من شباب المحامين برفع صور رجائي عطية، وسامح عاشور، بجانب رفع صورة ممدوح عبدالعال، ممثل الأقصر في الانتخابات على مقعد محكمة استئناف قنا.

وقال محمد أبو صالح، عضو الجمعية العمومية، إن جداول انتخابات الأقصر تضم 3600 عضو، موزعين على 5 لجان انتخابية ببندر الأقصر، ومركز الأقصر،

والقرنة، والتي تم تخصيص صندوق لها بعد انفصالها عن مركز الأقصر، وأرمنت، بجانب مركز إسنا.

وفي محافظة بني سويف، شهدت الانتخابات إقبال متوسط من الناخبين وسط تواجد لأنصار المرشحين، والذين حملوا صورًا وبانرات للمرشحين.

وفي الوادي الجديد، قال محمد بشير، نقيب المحامين بالمحافظة، إن الانتخابات تتم بمقر النقابة الفرعية للمحامين بالخارجة، ومقر النقابة بمحكمة الداخلة، مشيرًا إلى أنه تم توفير كافة سبل الراحة للمحامين لضمان سير الانتخابات دون عوائق حتى بداية من التصويت حتى إنتهاء الفرز.

وفي الإسكندرية، شهدت انتخابات النقابة العامة، إقبالا متوسطًا من أعضاء الجمعية العمومية وذلك لإختيار نقيب عام للمحامين و3 لمقاعد القطاع العام والإدارات القانونية و25 عن باقي المحاكم.

وخصصت النقابة العامة للمحامين 42 لجنة موزعة بين مجمع المحاكم وغرف المحامين، ونادي جليم، ومعهد المحاماه ونقابات المحامين الفرعية بشرق وغرب

المدينة وبواقع 30 لجنة بشرق ووسط الإسكندرية، فيما تم تخصيص 12 لجنة لمنطقة غرب.

وشهدت اللجان إقبالا متزايد من الناخبين، فيما كان الإقبال أقل من المتوسط بلجان معهد المحاماة بمحطة الرمل، وسط توقعات بتزايد الإقبال في الساعات الأخيرة قبل غلق الصناديق عقب انتهاء عمل المحاميين بالمحاكم.

وفي شمال سيناء، سادت حالة من الهدوء انتخابات نقابة المحامين بشمال سيناء لاختيار النقيب العام وأعضاء مجلس النقابة العامة. وأكد ممدوح العيادي، أن هناك ٤٣٣ محاميًا ومحامية ممن لهم حق التصويت في الانتخابات التي تجرى في مقر النقابة الفرعية للمحامين بوسط مدينة العريش.

وأكد المستشار محمد عبدالحافظ، رئيس اللجنة العامة للانتخابات، أن الانتخابات تجرى في اللجنة الفرعية برئاسة المستشار محمد عبد الحميد، حيث يوجد بها 3 صناديق اقتراع أحدهم لانتخاب النقيب العام، والثاني لانتخاب أعضاء النقابة، والثالث لانتخاب مرشحي الادارات القانونية للقطاع العام.