شكرا لقرائتكم خبر عن تطهير محطة قطار أسوان لمواجهة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شهدت محطة قطار السكة الحديد بمدينة أسوان أعمال رش وتطهير وتعقيم للمحطة ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة انتشار عدوى فيروس كورونا، والتى تنفذها مديرية الشؤون الصحية بمحافظة أسوان، بالعديد من المواقع التي يتردد عليها جمهور المواطنين والتى تشهد زحاماً باستمرار، ومنها محطات القطار.
وشملت حملة التطهير داخل المحطة والتى تأتى تحت إشراف المنطقة الجنوبية للسكة الحديد، مقاعد الاستراحات والجدران وصالة الحجز وأرصفة القطارات بشكل عام وعدد من الغرف بالمحطة بالإضافة إلى دورات المياه والمسجد ونفق المحطة.
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