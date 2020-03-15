شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يوجه بتقديم أوجه الرعاية اللازمة للأسرة المتضررة من سقوط الأمطار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أمر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، والجمعيات الأهلية والمجتمع المدني، بسرعة الاستجابة والتحرك الفوري لبلاغات وشكاوى المواطنين المتضررين من غرق منازلهم بسبب سقوط الأمطار الغزيرة، وشفط وكسح المياه الأمطار بسيارات الشفط والكسح ومعدات الصرف اللازمة من داخل منازلهم، وتوفير أماكن بديله للأسر المتضررة وتقديم كافه أوجه الرعايا لهم.

ومن جانبه قام اللواء ضياء أبوالعزم، رئيس مركز ومدينة فاقوس، رافقه الدكتور عادل عبدالمجيد، رئيس الاتحاد الإقليمى للجمعيات الأهلية بفاقوس، ورؤساء الوحدات المحلية، بتفقد عدد من الأسر المتضررة بنطاق المركز، والتى تسببت موجة الطقس السئ والأمطار الغزيرة في إحداث أضرار بمنازلهم وممتلكاتهم، وتقديم كافة المساعدات العينية لهم ولأسرهم، بالإضافة لعمل حصر لجميع الأسر المتضررة من الأمطار بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وتقديم المساعدات العينية لهم ولأسرهم.

وأشار المحافظ أن هناك تنسيق وتعاون كامل مع المجتمع المدني، والمشاركة الفعالة، للتصدي للأزمة الطارئة التي تمر بها المحافظة، مؤكدا على تضافر كافة الجهود، والوقوف صفا واحدا جنبا إلى جنب، حتى نستطيع العبور من هذه الظروف الاستثنائية بأقل الأضرار، مؤكدا على استمرار رفع حالة الطواريء في جميع المراكز والمدن والأحياء، لمواجهة أي آثار نتجت عن سوء الأحوال الجوية، للحفاظ على أمن وسلامة المواطن