شكرا لقرائتكم خبر عن «الكهرباء»: إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد وحفاظًا على صحة العاملين بالقطاع وأسرهم ومنعًا لانتشار مرض «الكورونا» كإجراء وقائي.

Advertisements

وأضافت الوزارة في بيان صحفي لها أنه سيتم الكشف على جميع العاملين أو المترددين عند الدخول لمبانى الشركة لعدم دخول أي شخص درجة حرارته تتعدى 38.50 وأي عامل مصاب بارتفاع في درجة الحرارة أو السعال يتم الكشف عليه من خلال الإدارة الطبية لتحديد موقفه مع التشديد على إجراءات النظافة والتعقيم بكافة المباني التابعة، خصوصاً المكاتب والصالات وغرف الاجتماعات والمداخل والمصاعد الكهربائية ودورات المياه.

والتعاقد مع شركة تعقيم متخصصة معتمدة لتعقيم المباني التابعة مرة كل خمسة عشر يوماً مع وقف جميع الدورات التدريبية بصفة مؤقتة لحين صدور تعليمات أخرى وفي حالة عودة العاملين من الخارج يتم الكشف عليهم من خلال الإدارة الطبية وإعداد كارت متابعة لحالته لمدة 14 يوماً من تاريخ العودة ولا يتم استلامه للعمل إلا بعد توقيع مدير عام الإدارة الطبية مع التنبيه على كافة السائقين بتعقيم الأتوبيسات يومياً مع التنبيه على كافة عاملي المصاعد بضرورة ارتداء القفازات والكمامات الطبية مع ضرورة تعقيم المصعد بصفة مستمرة وإلغاء التوقيع بالبصمة والتعامل بالكارت وفى حالة عدم وجود كارت يتم التوقيع بالدفاتر.

وبالنسبة لمراكز الخدمة والتعامل مع الجمهور يتم تعقيم شامل بشكل دورى لمراكز صالات خدمة الجمهور ويتم توزيع كمامات وقفازات على موظفي الصف الأمامى حفاظاً على سلامتهم مع إعداد لوحات توعية للجمهور بصالات الخدمة عن طريق الوقاية من الفيروس بالنسبة للأجانب الموجودين بالمواقع لعمل عمرات أو صيانات أو أي أعمال أخرى يطبق عليهم نظام متابعة الحرارة وكارت متابعة يومى، أما بالنسبة للأجانب القادمين من الخارج بعد تاريخ هذا الإجراء فيتم التنبيه عليهم بضرورة إحضار تحليل PCR.