شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب كورونا.. «الأوقاف» تصدر تنبيهات للعاملين بها بعدم المصافحة والمعانقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت وزارة الأوقاف العديد من التنبيهات للعاملين بها من أجل السلامة الصحية في ظل انتشار وباء كورونا وأول هذه التنبيهات منع المصافحة بديوان عام وزارة الأوقاف وجميع الجهات التابعة لها لحين إشعار آخر.

وقال بيان للوزارة «بما أن المصافحة والملامسة لحامل فيروس كورونا أحد أهم طرق نقل العدوى فإن الرأي الفقهي الاحترازي وفق ما يمليه فقه النوازل يقتضي تجنب ذلك إلى أن تعلن وزارة الصحة انتهاء الأمر وعودة الأمور إلى طبيعتها» .

وأضاف البيان: يُكتفى بإلقاء السلام دون المصافحة سواء في ديوان عام الوزارة أم ديوان عام هيئة الأوقاف أم في جميع المديريات والإدارات التابعة للوزارة والمناطق التابعة للهيئة، وكذلك المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ومستشفى الدعاة.

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ونقترح تطبيق ذلك في جميع المصالح الحكومية، كما ندعو جميع المواطنين والمتعاملين إلى الالتزام به إلى أن يصدر بيان من وزارة الصحة بانتهاء الأمر.

وذكر البيان التنبيه الثاني وهو عدم المعانقة في هذه الظروف مشيراً لرأي الإمام مالك (رحمه الله) وهو كراهية المعانقة أصلا في النوازل وغيرها، كما هو رأي الإمام أبي حنيفة وصاحبه الإمام محمد، مضيفاً «تكره المعانقة عند الشافعية إلا لقادم من سفر , ومعلوم أن من أباح المعانقة فإن ذلك مقيد بما لم يكن هناك داء يمكن أن ينتقل من خلالها , ومن ثمة نؤكد على ضرورة تجنب المعانقة» .

أما التنبيه الثالث والأخير والمتعلق بتقبيل يد الوالد إكراما له والعالم لعلمه

والذي أجازه العلماء، وأكد على أمرين: أن ذلك أيضا مقيد بأمن الفتنة وبغير وقت النوازل التي يمكن أن ينتقل فيها الداء بالملامسة فضلا عن التقبيل.

وختم البيان «عليه يحظر حظرًا باتا على جميع العاملين بالوزارة تقبيل يد أي من العاملين بها لا الآن ولا لاحقا، إذ إن تقبيل الموظف ليد أي من رؤسائه فيه دخل كبير , وإن كانت النيات عند الله فإن اختلاط الحق بالباطل والحابل بالنابل والمقتنع بالمجامل والمتملق يجعلنا وباطمئنان شديد نقرر غلق هذا الباب سدًا للذرائع، وعلى جميع السادة رؤساء القطاعات ومديري المديريات والمناطق متابعة التنفيذ» .