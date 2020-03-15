شكرا لقرائتكم خبر عن إسبانيا تعلن تسجيل 2000 إصابة بكورونا إضافة إلى 100 حالة وفاة خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت السلطات المعنية فى دولة إسبانيا، اليوم الأحد عن تسجيل 2000 إصابة جديدة بفيروس كورونا إضافة إلى 100 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وفيما احتشد المواطنون فى إسبانيا فى البالكونات والشرفات الخارجية بعد إعلان الحكومة الإسبانية حظر التجوال فى البلاد منعا لتفشى كورونا، وقررت إسبانيا فرض حظر التجوال لمدة 15 يوما، وذلك ضمن خطوات الحكومة الإسبانية لاحتواء انتشار فيروس كورونا المُستجد، وكانت قد أعلنت اسبانيا عن إصابة 1500 شخص فى يوم واحد بفيروس كورونا، ليرتفع عدد المصابين إلى أكثر من 5700 حالة منذ ظهور المرض فى البلاد، بحسب مسئولى الصحة.

Advertisements

وتعد إسبانيا ثانى أكثر بلدان أوروبا تضررا من الفيروس بعد إيطاليا، التى سجلت أكثر من 15000 إصابة.

سادت شوارع نيويورك حالة من الهدوء خوفا من فيروس كورونا حيث شهدت المطاعم والمكتبات إغلاقا كليا منعا لتفشى الفيروس، وسجلت ولاية نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا.

وكان الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، قد أعلنت حالة الطوارئ الوطنية، لمواجهة تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، مؤكدًا أن بلاده ستغلق الحدود، وستوقف دخول الأوروبيين اعتبارًا من الأربعاء المقبل، ولمدة 30 يومًا، لمكافحة انتشار الفيروس المستجد، مع وضع خطة تتضمن إعطاء صلاحيات للمستشفيات وعديد من الأجهزة لإزاحة بعض المواد القانونية بهدف أخذ قرارات فعالة.