شكرا لقرائتكم خبر عن بيبى كورونا.. رسالة لأطفال مصر لحمايتهم من الفيروس.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الخليج 365 لأطفال مصر فيديو "بيبى كورونا" لتوعيتهم بالسلوكيات الصحيحة والخاطئة في مواجهة فيروس كورونا. ويشرح الفيديو كافة المفاهيم والمعلومات الخاصة بالفيروس بشكل مبسط يسهل على الأطفال فهم طبيعة وخطورة الفيروس وكيفية الوقاية منه في كافة سلوكيات الأطفال. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد أعلن تعليق الدراسة لمدة أسبوعين حماية للأطفال والطلاب في كافة المراحل من عدوى كورونا، ودعا رئيس الوزراء الأسر بالبقاء في المنازل وتوعية الأطفال بطريق الوقاية السليمة من الفيروس.

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