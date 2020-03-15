شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يجرى حركة تغييرات محدودة بين رؤساء أجهزة المدن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرار بتولى المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز مدينة السادات، رئاسة جهاز مدينة القاهرة الجديدة، كما قرر تولى المهندس علاء منيع، رئاسة جهاز مدينة السادات، وتصعيد المهندس مجدى على حسين، من نائب رئيس جهاز مدينة سلام مصر، لتوليه رئاسة جهاز مدينة سلام مصر.

كان آخر حركة، أجراها وزير الإسكان، بين أجهزة المدن، في شهر أكتوبر الماضى، وشملت عدد كبير من أجهزة المدن، رؤساء ونواب، حيث شملت تولى المهندس عبد الوهاب سعيد صميدة، نائب رئيس جهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة والمكلف بتسيير أعمال الجهاز، العمل رئيساً لجهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة، وتكليف المهندسة جيهان أحمد عمار فرغلي، نائب رئيس جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة، والمكلفة بتسيير أعمال الجهاز، العمل رئيساً لجهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة.

ونص القرار على تعيين المهندسة حنان عبد العظيم شوقي، مدير عام بجهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، العمل نائباً لرئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، وكذا تولي المهندس محيى برهام يوسف عمار، مدير عام بجهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، العمل نائباً لرئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، وأن يتولى المهندس حمودة محمد عطية الجلا، كبير أخصائيين بدرجة مدير عام بجهاز تنمية مدينة بدر، العمل نائباً لرئيس جهاز تنمية مدينة بدر.

Advertisements

كما نص القرار على تولي المهندسة مها سلطان محمد مصطفى، كبير أخصائيين بدرجة مدير عام بجهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، العمل نائباً لرئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، وأن يتولى المهندس محمد أحمد عرابي محمد، كبير أخصائيين بدرجة مدير عام بجهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، العمل نائباً لرئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، وأن يتولى المهندس محمد مصلح سلامة حسين، كبير أخصائيين بدرجة مدير عام بجهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، العمل نائباً لرئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة.

وشمل القرار، تولى المهندس أحمد حمدي إسماعيل السيد، مهندس مدني أول بجهاز تنمية مدينة بدر، العمل نائباً لرئيس جهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة للمرافق، وأن يتولى المهندس ياسر عبد الحليم حسن، مهندس معماري أول بجهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، العمل نائباً لرئيس جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة، وأن يتولى المهندس على شحاتة محمد إسماعيل، مهندس مدني ثالث بجهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة، العمل نائباً لرئيس جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة.