شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: 7 ملايين جنيه تكلفة إصلاح الأبراج بسبب موجة الطقس السيئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت المهندسة صباح مشالى رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، أنه تم البدء فى أعمال تركيب الـ 7 أبراج جهد 220 كيلو فولت بخط ابو طرطور/ نجع حمادى الذين تعرضوا للسقوط بسبب شدة الرياح بهذه المنطقة الخميس الماضى، موكدة أنه سيتم الانتهاء من أعمال الاصلاحات خلال 10 ايام على الاكثر.

وأضافت المهندسة صباح مشالى، لـ"الخليج 365"، أن التكلفة الإجمالية للبرج جهد 220 تبلغ حوالى مليون جنيه، لافتة إلى أن إجمالى تكلفة الـ 7 أبراج تصل إلى ما يقرب من 7 ملايين جنيه.

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الجدير بالذكر أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء أقامت 6 غرف عمليات مركزية تابعة للشركة على مستوى الجمهورية لمواجهة سوء الاحوال الجوية ومتابعة الموقف والتدخل السريع فى حالة تعرض أى مهمات للخطر بسبب الأمطار والسيول، علاوة على تشكيل لجنة متابعة الأزمة برئاسة رئيس القطاع وحرصت غرف العمليات ال6 على إعداد تقرير مفصل كل ساعة ويتم إرساله لرئيس شركة النقل المهندسة صباح مشالى.

وكان الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أكد الخميس الماضى أنه بعد مراجعة خط نقل ابو طرطور / نجع حمادى جهد 220 بطول 285 كيلو متر تبين فى منتصف الخط عند اتجاه نجع حمادى سقوط 7 أبراج جهد 220 كيلو فولت بسبب شدة الرياح وجود هذه الأبراج على تبة عالية، موكدا أنه تم التأكد من سلامة باقى الخط بالكامل.

وأضاف شاكر فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، أنه سيتم الاعتماد على وحدات الديزل لحين استقرار الأحوال الجوية لتتمكن الشركة المصرية لنقل الكهرباء من تركيب أبراج بديلة لـ 7 أبراج الذين تعرضوا للسقوط.