شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة تجرى أول تجربة للتعليم الإليكترونى بعد تعليق الدراسة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أجرت جامعة القاهرة أول تجربة للتعليم عن بعد بنجاح، باستخدام آليات التواصل الالكتروني الحديثة، طبقا لخطة الجامعة التي تم وضعها منذ فترة، وتم خلالها شرح الدرس والتواصل مع الطلاب من خلال أحد التطبيقات العالمية للتعليم عن بعد، وذلك صباح اليوم بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

وكان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عقد صباح اليوم، اجتماعًا طارئا مع مجلسى شؤون التعليم والطلاب والدراسات العليا، لمتابعة تنفيذ خطط الجامعة فى التحول للتعليم الالكترونى والدراسة عن بعد، وتنفيذ خطة الجامعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد. وقال رئيس جامعة القاهرة، إنه ستعقد اليوم ورشة عمل بمركز الخدمات المعرفية والإلكترونية، مع كل منسقى الكليات للتدريب على أساليب الدراسة عن بعد، موضحًا أن الطلاب الذين لديهم مشكلة خاصة بتصفح الإنترنت فسوف يتم توفير اسطوانة مدمجة CD عليها كل محاضرات الأسبوع ويمكن استلامها من الكليات فى نهاية الأسبوع، أو إرسالها للطلاب من خلال البريد الإلكتروني.

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وكان الدكتور محمد الخشت، أعلن أن الجامعة لديها خطة كاملة لاستكمال الدراسة عن بعد، بعد قرار السيد رئيس الجمهورية بتعليق الدراسة اعتبارًا من اليوم 15 مارس ولمدة 15 يومًا، وأن الدراسة ستكون من خلال النظم الالكترونية، وأنه تم التجهيز لخطة بديلة لاستكمال الدراسة منذ فترة طويلة، وتم اعداد خطط شاملة لأي سيناريو محتمل، وذلك في إطار إجراءات الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

كما أعدت جامعة القاهرة مبكرًا خطة شاملة لمواجهة فيروس كورونا المستجد واتخاذ الإجراءات الوقائية، وتم تعميم الإصدار الأول من خطتها الشاملة على كل كليات ووحدات وإدارات الجامعة، إلى جانب توزيع منشورات وبوسترات للتعريف بالفيروس والوقاية منه، وتشكيل لجنة عليا برئاسة الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، للإشراف على تنفيذ الخطة، واتخاذ ما يلزم لمتابعة الوقاية من الفيروس داخل مجتمع الجامعة وكل مرافقها، وتشكيل غرفة عمليات برئاسة رئيس الادارة المركزية للشؤون الطبية للمتابعة وتنفيذ الخطة الموضوعة لحظة بلحظة، ورفع حالة الاستعداد القصوى بأقسام الاستقبال والطوارئ بالمستشفيات الجامعية.