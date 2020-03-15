بعد وقف الدراسة بسبب كورونا.. تعرف على تردد قناة مصر التعليمية الناقلة للمناهج الدراسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب مصطفى علي

أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام، إذاعة البرامج التعليمية لكافة المراحل، عبر القنوات والإذاعات التعليمية المتخصصة والقنوات الإقليمية، بدءا من الغد.

وقالت الهيئة، إنه في إطار دورها الوطني ومساندة للدولة المصرية في إجراءاتها الاحترازية والوقائية ضد مرض كورونا، فقد وجه حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام على الفور القطاعات المعنية، باتخاذ كافة إجراءاتها واستعداداتها لتقديم الخدمات التعليمية بمحتوى تعليمي متميز، لتفعيل دور القنوات التعليمية في تلك الفترة، وتكثيف برامجها التعليمية لكافة المراحل التعليمية الثلاث الابتدائي والاعدادي والثانوي والتعليم الأزهري والفني، دعما لأبنائنا الطلاب.

وينشر الخليج 365 تردد قناة مصر التعليمية، حيث تبث شبكة القنوات التعليمية على تردد 11757 أفقى على النايل سات "EDU 1 " وهو تردد قطاع قنوات النيل المتخصصة.

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وتهتم القناة بفئة الطلاب والتلاميذ باختلاف مراحلهم التعليمية، وكل ما يهمهم من مقررات ومراجعات طيلة فترة العام.

وتحتوي القناة على العديد من البرامج المتميزة، وهي قناة تعليمية لطلاب الشهادات ومراحل النقل، من خلال مدرس أو بعض المدرسين المعتمدين من وزارة التربية والتعليم والذين يشرحون للطلاب على شاشة على التليفزيون.

وكشف مصدر مسؤول بالهيئة الوطنية للإعلام، أن الهيئة تكثف الجهود لتوفير أداة اتصال مع الطلاب لتلقى أسئلتهم واستفسارات، بحيث تكون القناة بديلا مثاليا للفصول الدراسية في الوقت الحالي.