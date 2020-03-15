إعادة فتح طرق الصحراوي الشرقي أمام حركة السيارات بعد تحسن الأحوال الجوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

أعادت الإدارة العامة للمرور، فتح طريق الصحراوي الشرقي، وطريق الشيخ فضل اتجاه رأس غارب، لتحسن الأحوال الجوية.

وواصل رجال الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية، جهودهم المكثفة لليوم الرابع على التوالي في التواجد الميداني في الشوارع، وعلى رأسهم القيادات الإشرافية للتعامل مع أزمة الطقس السيء بهدف إزالة كافة العوائق المرورية من تجمعات لمياه الأمطار على كافة الطرق والمحاور والتي من شأنها إعاقة حركة المرور.

كما قام رجال الإدارة العامة للمرور بفحص كافة البلاغات والشكاوى التي وردت لهم من المواطنين على أرقام الإغاثة وتوجهوا فورا للتعامل معها.

كما شهدت غرفة عمليات المرور على مدار الأيام الأربعة التي شهدت موجة الطقس السيء حالة من المتابعة الجيدة ونجحوا خلالها في ايجاد تحويلات مرورية يسيرة لكافة الطرق التي تم تعطيلها نتيجة تجمعات مياه او انهيارات لحين الانتهاء منها.

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ونجح رجال المرور في فتح أكثر من 90% من كافة الطرق التي عطلتها تجمعات الأمطار بشكل احترافي.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية باستمرار وتكثيف التواجد المروري على كافة الطرق السريعة تحت إشراف اللواء هاني جرجس مساعد الوزير لقطاع الشرطة المتخصصة، كما تم التنسيق مع ادارات المرور على مستوي الجمهورية بالتواجد المروري والدفع بالأوناش والدراجات البخارية.

كما قامت الادارة بالدفع بسيارات الدفع الرباعي وسيارات الاغاثة المرورية ويتم الاتصال على رقم 01221110000 لمواجهة اي اعطال أو حوادث.

وتهيب الادارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم