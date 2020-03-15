استمرار العمل دون تزاحم.. 4 إجراءات لـ"استئناف القاهرة" للحد من كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

قررت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار بدري عبد الفتاح، تأجيل القضايا المنظورة أمام دوائرها إداريًا، على أن تُحدد جلسات أخرى مناسبة؛ تجنبًا لتزاحم المتقاضين والحد من تفشي فيروس "كورونا".

ويستمر قرار تأجيل الجلسات على الدوائر المدنية والتجارية والأسرة والجنائية، بداية من غدًا الإثنين حتى 26 مارس المقبل؛ تماشيًا مع التوجيهات الصحية والإجراءات الاحترازية للحد من التجمعات البشرية.

وحددت المحكمة في قرار لها اليوم الأحد - حصلت "الخليج 365" على نسخة منه- حزمة من الإجراءات الواجب اتخاذها خلال فترة تأجيل الجلسات جاءت على النحو التالي:

- النطق بالأحكام في جلساتها المحددة والنظر في تجديد الحبس وما يتصل به على أن يقتصر الحضور على المتهم ومحاميه فقط ولرؤساء الدوائر اتخاذ مايرونه مناسبًا من قرارات تتفق لصالح العمل والاستمرار في نظر القضايا دون تجمعات بشرية وتزاحم، مع مراعاة عدم الإضرار بحقوق المواطنين بالقضاء بسقوط الطعن أو باعتبار الدعوى كأن لم تكن أو شطبها.

- حق المتقاضين ووكلائهم في الطعن على الأحكام في المواعيد المقررة قانونا.

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- إصدار شهادت لذوي الشأن.

- يستمر العمل في دوائر نقص الجنح في نظر الطعون المنظورة أمامها بجلساتها المحددة.

وأعلنت وزارة العدل في بيان لها اليوم تأجيل جميع الدعاوى أمام المحاكم لمدة أسبوعين دون حضور أطرافها، مع استمرار العمل إداريًا.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر، أمس السبت قرارًا بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين، لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وناشد رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي أمس، المواطنين بتجنب التواجد في أي تجمعات؛ حرصًا على منع تفشي الفيروس المستحدث الذي تسبب في إصابة 110مواطنًا داخل مصر حتى الآن بينهم 21 حالة شفاء وحالتي وفاة.